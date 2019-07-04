Ким Кардашьян отсудила 2,7 млн долларов у модной марки. За что?
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получит 2,7 млн долларов компенсации от американской модной марки Missguided USA за копирование наряды из ее гардероба.
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Она подала иск против интернет-магазина в США за использование ее имени и фото без ее разрешения.
Missguided USA не защищала свои интересы в суде, компанию обязали выплатить 2,7 млн долларов в пользу Кардашьян.
Ей также запретили использовать "торговые марки реалити-звезды" для продажи и рекламы своей продукции.
Ранее Ким заявляла о том, что стоит ей разместить свои фото в новом платье, как спустя несколько часов на сайтах компаний быстрой моды появлялись практически идентичные дизайны.
Ким Кардашьян известна тем, что предпочитает одежду самых известных дизайнеров мира.
Основанная в 2009 году в Манчестере Missguided Missguided USA не всегда учитывала правила этики в своей работе.
Через несколько часов после того, как Ким опубликовала в Instagram свое фото в золотом платье авторства ее мужа Канье Уэста, компания выложила изображение модели в похожем платье с сообщением: "Дьявол работает много, а Missguided работает еще больше".
В своем иске Ким Кардашьян указала, что Missguided не просто "копирует образы знаменитостей", а "систематически использует имена и изображения" звезд для продвижения своего сайта.
В феврале звезда выступила против компаний быстрой моды, которые, по ее словам, просто "сдирают" оригинальные идеи "настоящих дизайнеров".