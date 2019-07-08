Телемост Россия-Украина: у Порошенко и Вакарчука возмущены

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Вечером в воскресенье, 7 июля, Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Украиной и Россией.

По словам ведущего "России 24", телемост будет называться "Надо поговорить" и пройдет в пятницу, 12 июля, в 18:00.

В Украине его должен показать телеканал NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком.

Одним из ведущих с украинской стороны выступит Василий Голованов, с российской - Андрей Малахов.

Киселев, в частности, напомнил о "захватывающе интересном" телемосте между СССР и США в 1980-х годах.

"Теперь - то же, но между Россией и Украиной, - сказал ведущий. - Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел".

"Вспомните, с кем у нас война на Востоке"

На анонс телемоста между Украиной и Россией уже успел отреагировать, в частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он призвал руководство канала и журналистов NewsOne отказаться от участия в проекте.

"Реванш уже не просто "скребется в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина. Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" - написал Гройсман.

Возможный телемост такоже прокомментировали партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказано в заявлении "Голоса".

В политсиле отметили, что со "страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообществ".

"Голос" также призвал Совет нацбезопасности, СБУ и президента Зеленского надлежаще оценить действия телеканала NewsOne.

Похожим образом отреагировали и в "Европейской солидарности".

Там считают, что "данный проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, создающие реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины".

В партии добавили, что проведение телемоста, на их взгляд, - это "исключительная провокация со стороны Кремля".

"Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог русского военного покинет территорию Украины", - добавляют в "ЕС".

"Это наш журналистский долг"

В то же время на телеканале NewsOne заявили, что проведение телемоста - это их "журналистский долг".

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и нынешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России", - сказано в заявлении телеканала.

"Мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира".

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми из Украины и России без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны", - говорят в NewsOne.

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