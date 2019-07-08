Саммит Украина-ЕС: лучшие отношения за все время?

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Сегодня в Киеве прошел 21-й саммит Украина-ЕС, который стал первым для команды нового президента Украины Владимира Зеленского и последним для нынешнего руководства ЕС, которое вскоре сменится новым - по результатам выборов в Европарламент.

Президент Украины говорил об обмене пленными и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС уверяли, что поддерживают Украину и назвали отношения между Киевом и Брюсселем лучшими за все время.

"Начиная с 1997-го года - это уже двадцать первый саммит в общем, но первый - для меня лично. Говорят, что новичкам везет", - сказал президент в заявлении по завершении саммита в понедельник.

"Возможно, 22-й саммит нам и не понадобится, потому что Украина уже будет неотъемлемой частью Европы", - выразил надежду Зеленский.

Донбасс и мир

В своем заявлении Зеленский отметил, что будущее ЕС невозможно без мира в Украине.

"Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что санкции - "последний цивилизованный инструмент" достижения мира.

Зеленский считает, что разведение войск в районе Станицы Луганской является признаком прогресса на пути к "устойчивому прекращению огня".

Президент анонсировал проведение в Мариуполе в сентябре Инвестиционного форума по вопросу восстановления инфраструктуры Донбасса.

Также он предложил до года увеличить срок, в течение которого люди с неподконтрольных территорий могут оформлять пенсии на территории Украины. "Но я хочу надеяться, что через год уже не будет этой войны", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что в Минске продолжаются переговоры об обмене пленными. По его словам, проблема в том, что у сторон не совпадают списки на обмен. "Нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - сказал президент.

Борьба с коррупцией

Владимир Зеленский сказал, что 5 сентября в Украине свою работу начнет Высший антикоррупционный суд, который разместится на проспекте Победы в Киеве.

"Это звучит очень символично, ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а победа над ней", - отметил он.

"Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-корупционерив", - обратился президент Украины к руководству ЕС.

"Самые лучшие отношения"

Отвечая на вопрос СМИ, готова ли Европа к более жестким мерам в отношении России, президент Евросовета Дональд Туск напомнил, что три недели назад ЕС продлил санкции против РФ. Он предположил, что это будет продолжаться и дальше.

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Политик повторил, что ЕС никогда не признает незаконную аннексию Крыма и выразил поддержку Минским соглашениям.

По его словам, Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в решении ситуации на Донбассе. "Европейский Совет призвал Россию освободить украинских моряков и обеспечить свободный проход по Азовскому морю", - заявил Туск.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер заявил, что гордится Украиной и партнерством с ЕС, а отношения между Украиной и ЕС назвал "лучшими за все время".

Корреспондент ВВС Жанна Безпятчук

Владимир Зеленский много и охотно говорил о ситуации в Станице Луганской. Чувствовалось, что он воспринимает это как свое достижение, которое хочет развить и максимально удачно подать перед выборами в парламент.

Сложилось впечатление, что Владимир Зеленский установил хороший личный контакт с Дональдом Туском - они постоянно перешептывались, улыбались и шутили. Накануне президенты Украины и Европейского Совета провели вместе день на Донбассе, посещая Станицу Луганскую.

Но чувствовалось, что это была прощальная встреча для Туска и Юнкера. Они в своих нынешних ролях говорили Украине до свидания.

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5 соглашений

Украина и Европейский Союз в ходе саммита в Киеве также подписали пять двусторонних соглашений:

соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019",

финансирование мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза",

финансирование мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры",

дополнительное соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о внесении изменений в Соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для востока Украины" (дополнительный вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 10 млн евро),

соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "U-LEAD с Европой": Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза".

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