День независимости без парада. Как реагируют на решение Зеленского

Копірайт зображення UNIAN Image caption Парад ко Дню независимости на Крещатике в 2018 году

Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад ко Дню Независимости 24 августа.

Вместо этого сэкономленные средства он предлагает отдать военным в виде премий. Об этом гарант сообщил в своем видеообращении.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям", - сказал Зеленский.

"И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (около $ 12 млн. - Ред.) на премии всем нашим военным", - заявил президент Украины.

В то же время, Зеленский добавил, что День независимости все равно будут праздновать, но "будет новый формат".

Впервые парад на День независимости провели в Украине в 1991 году. Но традиционным это мероприятие не стало, его проводили не каждый год.

Однако последние пять лет подряд Киев принимал парад по случаю Дня независимости.

В прошлом году Министерство обороны не смогло назвать точную стоимость парада.

В соцсетях по-разному реагируют на решение президента.

"Достоинство, которое мы заслужили"

"Наконец здоровый подход к военному параду во время войны. Это лучшее решение", - комментирует один из авторов под обращением президента.

"Гениальная идея! Такой президент нам нужен, не выбрасывает деньги на ветер, а тратит на полезные дела для людей!" - пишет еще один комментатор.

Решение Зеленского прокомментировал бывший президент Петр Порошенко.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии", - отметил Порошенко.

Skip Twitter post by @poroshenko Президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач ЗСУ має повне право приймати рішення проводити військовий парад на День Незалежності, чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського. Моїм пріоритетом була розбудова армії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2019 г.

"Военный парад - это возможность нам гражданским поблагодарить военных за независимость. Это общее "Слава Украине", полное гордости, что мы отстояли независимость в противостоянии с одной из сильнейших армий. Это общее "Героям слава!", сказанное живым героям участникам парада и тем, кто уже никогда не выйдет на Крещатик", - считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь", - написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Вместо военного парада Зеленский раздаст военнослужащим по несколько сотен гривен. Достоинство, которое мы заслужили", - комментирует решение Зеленского правозащитник Александр Данилюк.

"Парад на хлеб не намажешь?" - спрашивает журналист Юрий Луканов.

Парад или переезд?

Многие упоминают о планах президента перенести свой офис в Украинский дом.

"В условиях, когда наши войска отражают российскую агрессию, взять и отменить парад - показать всему миру силу, мощь украинской армии - может только человек, у которого нет казацкого духа, который не понимает украинских традиций, который неполноценен",- заявил в видеообращении депутат Олег Ляшко.

"Работайте в том помещении, которое есть, а сэкономленные деньги отдайте солдатам на передовой", - сказал политик.

"А может все-таки потратить 300 миллионов не на переезд из центра города в центр города на километр, а на премии и Парад? При том, что Парад никогда не стоил ни 300, ни 200, и даже не 100 миллионов?" - отмечает блогер Алекс Нойт.

"Поздравляю, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию. Теперь не пройдут маршем "коробки" наших героев, а на Майдане в День независимости мы не услышим новое военное приветствие в исполнение тысяч наших ребят", - отмечает блогер Денис Пятигорец.

"Согласна с инициативой Зеленского. Пока у нас такой главнокомандующий, парады лучше не проводить", - комментирует журналистка Елена Яхно.

"Я уже прочел несколько десятков комментариев про то, что ветераны и добровольцы должны сами организовать парад в этом году", - отмечает волонтер Юрий Бирюков, спрашивая кто его должен вести.

"Решение об отмене парада военной техники может быть неплохим, если его доработать. Не надо тренировать никакие коробки, не надо гонять технику, а просто дать возможность группам военных, ветеранов и добровольцам (!) войны на востоке Украины пройти не строевым, а спокойным шагом . Показать, что у нас очень много патриотов, у нас много героев", - считает активист Роман Бурко.

"Потому что главное, это не лязг железа на Крещатике, а главное - это эмоции, стук сердец и чувство единства украинцев", - добавляет активист.

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