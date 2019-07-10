День независимости без парада. Как реагируют на решение Зеленского
Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад ко Дню Независимости 24 августа.
Вместо этого сэкономленные средства он предлагает отдать военным в виде премий. Об этом гарант сообщил в своем видеообращении.
"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям", - сказал Зеленский.
"И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (около $ 12 млн. - Ред.) на премии всем нашим военным", - заявил президент Украины.
В то же время, Зеленский добавил, что День независимости все равно будут праздновать, но "будет новый формат".
Впервые парад на День независимости провели в Украине в 1991 году. Но традиционным это мероприятие не стало, его проводили не каждый год.
Однако последние пять лет подряд Киев принимал парад по случаю Дня независимости.
В прошлом году Министерство обороны не смогло назвать точную стоимость парада.
В соцсетях по-разному реагируют на решение президента.
"Достоинство, которое мы заслужили"
"Наконец здоровый подход к военному параду во время войны. Это лучшее решение", - комментирует один из авторов под обращением президента.
"Гениальная идея! Такой президент нам нужен, не выбрасывает деньги на ветер, а тратит на полезные дела для людей!" - пишет еще один комментатор.
Решение Зеленского прокомментировал бывший президент Петр Порошенко.
"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии", - отметил Порошенко.
"Военный парад - это возможность нам гражданским поблагодарить военных за независимость. Это общее "Слава Украине", полное гордости, что мы отстояли независимость в противостоянии с одной из сильнейших армий. Это общее "Героям слава!", сказанное живым героям участникам парада и тем, кто уже никогда не выйдет на Крещатик", - считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь", - написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на странице в Facebook.
"Вместо военного парада Зеленский раздаст военнослужащим по несколько сотен гривен. Достоинство, которое мы заслужили", - комментирует решение Зеленского правозащитник Александр Данилюк.
"Парад на хлеб не намажешь?" - спрашивает журналист Юрий Луканов.
Парад или переезд?
Многие упоминают о планах президента перенести свой офис в Украинский дом.
"В условиях, когда наши войска отражают российскую агрессию, взять и отменить парад - показать всему миру силу, мощь украинской армии - может только человек, у которого нет казацкого духа, который не понимает украинских традиций, который неполноценен",- заявил в видеообращении депутат Олег Ляшко.
"Работайте в том помещении, которое есть, а сэкономленные деньги отдайте солдатам на передовой", - сказал политик.
"А может все-таки потратить 300 миллионов не на переезд из центра города в центр города на километр, а на премии и Парад? При том, что Парад никогда не стоил ни 300, ни 200, и даже не 100 миллионов?" - отмечает блогер Алекс Нойт.
"Поздравляю, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию. Теперь не пройдут маршем "коробки" наших героев, а на Майдане в День независимости мы не услышим новое военное приветствие в исполнение тысяч наших ребят", - отмечает блогер Денис Пятигорец.
"Согласна с инициативой Зеленского. Пока у нас такой главнокомандующий, парады лучше не проводить", - комментирует журналистка Елена Яхно.
"Я уже прочел несколько десятков комментариев про то, что ветераны и добровольцы должны сами организовать парад в этом году", - отмечает волонтер Юрий Бирюков, спрашивая кто его должен вести.
"Решение об отмене парада военной техники может быть неплохим, если его доработать. Не надо тренировать никакие коробки, не надо гонять технику, а просто дать возможность группам военных, ветеранов и добровольцам (!) войны на востоке Украины пройти не строевым, а спокойным шагом . Показать, что у нас очень много патриотов, у нас много героев", - считает активист Роман Бурко.
"Потому что главное, это не лязг железа на Крещатике, а главное - это эмоции, стук сердец и чувство единства украинцев", - добавляет активист.