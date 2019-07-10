Копірайт зображення Facebook/Mykhailo Bno-Airiian

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Им стал - Михаил Бно-Айриян.

Главу области президент представил на совещании в Борисполе в среду.

"У нас есть новый глава области. Это нормальный представитель, нормально разбирается, действительно менеджер", - сказал президент.

Бно-Айриян заявил, что хочет перевести работу области на "клиентоориентированность" и обеспечение потребностей людей.

Он добавил, что треть жителей области хотят работать за границей.

Во время совещания президент также спросил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка от "Батькивщины", правда ли, что он ранее был осужден за "разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений". После утвердительного ответа, Зеленский выгнал его.

"Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь?" - сорвался президент Владимир Зеленский.

Годунок, выходя из зала, сказал, что он "тоже президент", апеллируя к инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой тот сказал, что "каждый украинец - президент".

"Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй", - сказал президент, извинившись за эмоции.

"Не люблю бандитов", - добавил глава государства.

От дипломата до энергетика

35-летний Михаил Бно-Айриян - давний друг и одногруппник соратника Зеленского, лидера партии "Слуга народа" Александра Разумкова.

Копірайт зображення ua.energy Image caption Михаил Бно-Айриян

В Украине он окончил Институт международных отношений, затем в Московском государственном институте международных отношений получил степень магистра бизнес-администрирования по специальности "Международный нефтегазовый бизнес".

В Офисе президента нового губернатора называют специалистом по международным отношениям, экономистом-международником и переводчиком с арабского языка.

Михаил Бно-Айриян работал вторым секретарем посольства Украины в России во время работы там посла Константина Грищенко.

В 2010 году вместе с Грищенко вернулся в Украину и работал в МИДе в правительстве Николая Азарова.

В 2013-2014 годах занимал должность советника вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам.

После Евромайдана Михаил Бно-Айриян продолжил работать в правительстве в должности начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.

После 2016 года перешел на работу заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества "Национальной энергетической компании "Укрэнерго", а затем стал директором по коммуникациям.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы объединённой энергетической системы страны.

22 декабря 2018 года Михаил Бно-Айриян выложил в Facebook фотографию из Института международных отношений ко дню дипломата. На ней - он вместе с нынешним руководителем президентской партии "Слуга народа" Александром Разумковым.

"Встретил своих любимых одногруппников и преподавателей и окунулся во времена бурных студенческих лет, переживаний и метаморфоз", - подписал он эту фотографию.

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