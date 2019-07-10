Обстрел колонны с губернатором на Донбассе: что известно

Копірайт зображення Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации Image caption Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко

В среду, 10 июля, под обстрел попал автомобиль ВСУ из колонны, около которой находился автомобиль председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Автомобиль главы ОГА не пострадал.

Инцидент произошел на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово", говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел автомобиля ВСУ "попыткой сорвать Минский процесс".

"Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате", - заявил Зеленский.

Он добавил: "Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическому решению - неизменна".

Президент поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

Как ранее сообщили в пресс-службе ООС, противотанковая ракета поразила грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил 10 июля около 15:00 в районе южной окраины села Гранитное.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 17 часов пресс служба Донецкой облгосадминистрации сообщила в Facebook о поездке председателя Донецкой ОГА в Красногоровку и Марьинку.

"Во время рабочей поездки глава области осмотрел жилые дома, поврежденные в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Павел Кириленко: новый глава Донецкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации 5 июля.

Павел Кириленко родился на Донбассе. Ему 33 года, он имеет звание подполковника юстиции.

С сентября 2017 года работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

В 2008 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.

Семья губернатора воспитывает двоих детей.

Родственники Кириленко, в частности родители и брат, проживают на территории так называемой "ДНР". Эту информацию президент Зеленский подтвердил во время поездки в Донецкую область, когда представлял нового председателя ОГА.

Президент добавил, что Кириленко покинул территорию так называемой "ДНР" и с момента оккупации тех территорий "находится и работает в Украине".

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