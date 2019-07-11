Копірайт зображення Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать люстрацию для всех чиновников и депутатов, занимавших должности с 2014 по 2019 год. Об этом он традиционно заявил в видеообращении на Facebook-странице Офиса президента.

"После последних поездок по стране ощущение одно - просто не хватает цензурных слов. Ежедневно общаюсь с чиновниками разных уровней, и понимаю одно - это безнадежный диагноз", - начал глава государства.

Все чиновники, по его словам, независимо от партийности, "одной масти - им все фиолетово".

"Может, обменять их на наших пленных? А может, одеть их в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?" - спросил он.

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас - это навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отрицал планы своей команды "отменить люстрацию" (оппоненты президента утверждают, что это планировали сделать для того, чтобы его офис возглавлял Андрей Богдан, который является экс-чиновником времен Януковича).

"Чтобы все понимали, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить. Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очистке власти", - анонсировал Владимир Зеленский.

"Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019", - заявил действующий президент.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Команду Зеленского критикуют за якобы планы отменить или изменить закон о люстрации, который касается нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. В то же время изменения, которые предлагает Зеленский, должны коснуться другого члена его команды - нового секретаря СНБО Александра Данилюка, который до 2018 года был министром финансов

Он добавил, что действия указанных чиновников должны получить также и "справедливую юридическую оценку".

Кого раскритиковал

В своем обращении Владимир Зеленский также раскритиковал конкретных министров и чиновников. При этом, он не называл их фамилий, однако из контекста понятно, о ком идет речь.

"Для чего министры, которые строят дороги только в Фейсбуке и рожают детей в Америке". Это, похоже, критика в адрес министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимир Зеленский фамилий не называл, но вполне прозрачно намекал на нескольких действующих министров, в частности Ульяну Супрун, а также экс-президента Петра Порошенко

"Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек". Здесь, судя по всему, Зеленский подразумевает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

"Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят". Вероятный намек на министра соцполитики Андрея Реву.

"Для чего генеральные прокуроры, которые могут посадить только собственную печень?". Это похоже на намек в адрес генпрокурора Юрия Луценко.

"Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает им все по морде". Очевидный намек на экс-президента Петра Порошенко.

А упоминание о "бракованных бронежилетах" - отсылка к недавним обыскам в Минобороны, которые прошли, в частности, у экс-советника Порошенко Юрия Бирюкова.

Законопроект о люстрации, который разработала команда президента, пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

В то же время, если закон примут, то под его действие могут попасть и нынешние члены команды президента Зеленского.

Например, новый секретарь СНБО Александр Данилюк, который в 2016-2018 годах был министром финансов.

То же касается и назначенного Зеленским члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, который в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономики.

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