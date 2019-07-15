ДТП с машиной охраны Зеленского: "Дети не пострадали"

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Один из микроавтобусов Управления государственной охраны, сопровождающей президента Украины, попал в ДТП в воскресенье, 14 июля. Автомобиля Владимира Зеленского там не было. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Volkswagen Transporter, на котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - говорится в сообщении УГО.

Позже пресс-служба УГО на официальном сайте подчеркнула: "Участник ДТП микроавтобус УГО Украины не относится к кортежу президента Украины".

Пользователи соцсетей пишут, что ДТП произошло в Запорожской области и автомобиль УГО столкнулся с автобусами компании АрселорМиттал, перевозившими детей.

В пресс-службе компании АрселорМиттал Кривой Рог BBC News Украина подтвердили, что в Запорожской области в ДТП попали два автобуса предприятия, которые везли детей на отдых.

"Была колонна автобусов, которая направлялась в лагерь, принадлежащий АрселорМиттал Кривой Рог. 515 детей во всей колонне. Пострадали два автобуса - шестой и седьмой. С шестым это было лобовое столкновение, а с седьмым - боковое. Лишь благодаря мастерству водителей удалось избежать трагедии, они немного отодвинулись в сторону с дороги и таким образом спасли детей", - сообщили в пресс-службе.

Всех детей осмотрели медики, травматолог и терапевты, никто из них в ДТП не пострадал.

"Виновник - водитель автомобиля Volkswagen, но все остальное, что есть в новостях - мы не комментируем, есть заявление Государственной службы охраны, можно к ним обратиться", - добавили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе управления полиции в Запорожской области BBC News Украина сообщили, что не владеют информацией, был ли участником ДТП автомобиль УГО.

"Было ДТП. К счастью, без пострадавших, одному человеку оказали помощь и отпустили домой", - отметили в пресс-службе.

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