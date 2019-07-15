Кирилла Вышинского не отпустили из-под стражи. Что с его делом?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене - ему грозит до 15 лет тюрьмы

Подольский райсуд Киева не отпустил из-под стражи руководителя российского агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, а взамен перенес заседание по его делу на 15:00 19 июля.

Как пояснили в суде, такое решение принято из-за того, что судьи находились в совещательной комнате по другому делу, сообщает российский ТАСС.

Теперь же арест Вышинского продлится до 22 июля - такое решение суд принял несколько месяцев назад.

Image caption Вышинский заявил, что чувствует себя нормально

На вопрос о своем состоянии Кирилл Вышинский ответил: "Нормальное самочувствие".

Ранее защита внесла ходатайство о том, чтобы Вышинского отпустили под личное обязательство.

В то же время представитель обвинения Евгений Комаровский заявил, что во время следующего заседания они будут настаивать на том, чтобы Вышинского оставили под стражей из-за риска его побега от следствия.

Image caption Российская омбудсмен Татьяна Москалькова в зале суда

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова, которая прибыла на суд, заявила, что не может комментировать вопрос возможного обмена Вышинского. Однако признала, что на его ситуацию положительно повлияла недавняя беседа президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Image caption Охрану суда в понедельник усилили

Почему могли отпустить?

Image caption Автобус правоохранителей у здания Подольского суда

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ранее в понедельник написала, что Вышинского могли сегодня отпустить из-под стражи.

Это стало возможным после того, как в июне Конституционный суд отменил норму Уголовно-процессуального кодекса, запрещающую применять к подозреваемым в госизмене или терроризме любую более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей.

Жалобу на такую норму подали депутат Надежда Савченко и экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.

После ее отмены подозреваемых в госизмене или терроризме суды могут отпускать под залог, личное обязательство или домашний арест.

Дело Вышинского

Копірайт зображення Пресс-служба Генпрокуратуры Image caption В Вышинского нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма"

Кирилл Вышинский возглавляет портал "РИА Новости-Украина" - украинское представительство российского государственного информагентства "Россия сегодня".

15 мая 2018 года он был задержан СБУ после обысков в киевском офисе "РИА Новости".

Украинская спецслужба утверждает, что весной 2014 года Кирилл Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму, за что получил государственную награду "За возвращение Крыма".

А позже, по данным СБУ, он работал в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

На свою деятельность Кирилл Вышинский ежемесячно получал из России 53 тыс. евро, которые доставлялись через Сербию.

На судебных заседаниях Кирилл Вышинский признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но отрицал выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя давлением на свободу слова.

Вышинский также заявлял, что материалы антиукраинского направления, о которых говорит обвинение, на самом деле просто критиковали экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

Он также отметил, что может отказаться от украинского гражданства.

По обвинению в госизмене Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас его дело находитя на стадии рассмотрения обвинительного акта.

Обмен?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Путин недавно заявил, что помнит о деле Вышинского: "Мы не забыли"

С самого начала делались предположения о возможном обмене Вышинского на кого-то из украинцев, которых удерживает Россия, в частности режиссера Олега Сенцова или журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

Российский защитник Сущенко Марк Фейгин считал, что это "практически зеркальные дела", поэтому обмен вполне возможен.

Но в России поспешили заявить, что ситуации Сущенко и Вышинского сравнивать нельзя, поскольку Кирилл Вышинский, дескать, работал в Украине журналистом, а Романа Сущенко россияне осудили по статье о шпионаже.

Впрочем, несмотря на все разговоры, никакого обмена не произошло.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", - написала в понедельник Лариса Сарган.

Копірайт зображення УНИАН

Она также предположила, что Вышинского могут обменять на 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керчи или упомянутых Сущенко и Сенцова: "На всех вместе! Одного Вышинского!"

Президент России Владимир Путин действительно несколько раз упоминал о ситуации с Вышинским. В частности 20 июня, отвечая на вопрос о возможности его обмена, заявил: "Мы думаем, мы не забыли".

В начале июля главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.

А через несколько дней Зеленский впервые как президент пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным - предполагают, что речь могла идти и о Вышинском.

14 июля экс-президент Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что украинских моряков могут освободить уже в ближайшие дни: "Имею информацию ... что на 90% наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля".

Копірайт зображення Instagram Татьяны Москальковой Image caption Российская омбудсмен Татьяна Москалькова (слева) в понедельник приехала в Киев поддержать Вышинского на суде

Между тем, в понедельник в Киев прибыла российская омбудсмен Татьяна Москалькова. "Чтобы поддержать Кирилла Вышинского", - написали "РИА Новости".

Перед судебным заседанием по его делу она встретилась с украинской уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и заявила о "напряжении" вокруг его дела.

Москалькова также отметила, что на ситуацию с Вышинским повлиял разговор Зеленского с Путиным, который "дал импульс для справедливого решения".

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