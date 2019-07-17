Эмми-2019: у "Чернобыля" 19 номинаций, "Игра престолов" бьет рекорды

Копірайт зображення Sky Atlantic

Сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций на телевизионную премию "Эмми", в том числе за лучший драматический сериал.

Впереди него по количеству номинаций в этом году оказались "Игра престолов" и "Удивительная миссис Мейзел".

Финальный сезон "Игры престолов" побил рекорд, получив 32 номинации - найбольшее число для драматического сериала за год.

"Удивительная миссис Мейзел", сериал Amazon Prime об американской домохозяйке, которая стала комиком, получил 20 номинаций.

Таким образом, "Игра престолов" производства HBO стала самым титулованным сериалом за 70 лет истории премии, получив в общей сложности 161 номинацию, в 47 из которых сериал победил.

Среди номинантов оказались Эмилия Кларк и Кит Харрингтон за исполнение главных ролей. Еще восемь актеров "Игры престолов" номинированы за роли второго плана.

Восьмой сезон сериала также получил ряд технических номинаций.

Копірайт зображення Sky Image caption Кит Харрингтон из "Игры престолов" - среди номинантов на "Эмми-2019"

Сериал "Чернобыль" от HBO также собрал урожай номинаций "Эмми".

Номинацию за лучший сценарий для минисериала получил сценарист и создатель сериала Крэйг Мазин.

Среди номинантов также основные актеры сериала - Джаред Харрис (Валерий Легасов) номинирован за исполнение главной роли, а Стеллан Скарсгард, сыгравший роль Бориса Щербины, и Эмма Уотсон за роль Ульяны Хомюк - за роли второго плана.

Также "Чернобыль" номинирован за лучшие костюмы, прически и грим.

Image caption Исполнительницы главных ролей в сериале "Убивая Еву" Сандра О и Джоди Комер будут бороться за награду Эмми

11 номинаций получил британский комедийно-драматический сериал "Флибэг". Сценаристка и исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила две номинации - и за сценарий, и за актерскую игру.

Она также номинирована за сценарий к детективному триллеру "Убивая Еву" производства BBC. Этот сериал получил 9 номинаций.

Обе исполнительницы главных ролей Джоди Комер и Сандра О будут соревноваться в категории исполнительница главной роли.

В категории лучший драматический сериал соревнуются "Игра престолов", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

Звездные аутсайдеры

Объявление номинаций принесло и ряд разочарований. Последний сезон "Теории большого взрыва" не получил номинаций ни в одной из основных категорий.

В главные номинации не попал и сериал "Рассказ служанки". Триумфатор 2017 года, впрочем, получил 11 технических номинаций - за серии из второго сезона.

Третий сезон сериала номинирован не был, так как вышел в июне.

На "Эмми" номинируют сериалы, вышедшие за 12 месяцев до 31 мая 2019 года.

Из-за этого правила в число номинантов этого года также не попали "Большая маленькая ложь" и "Очень странные дела".

Не оценили эксперты и игру Джулии Робертс и Джима Керри, которых не номинировали за роль в сериале "Возвращение домой" и "Шучу" соответственно.

Церемония награждения победителей состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

За номинантов и победителей премии "Эмми" голосуют 25 тыс. членов телевизионной академии. Это самая большая и самая престижная американская телевизионная премия.

Копірайт зображення HBO / AMAZON PRIME / BBC Image caption Джулия Луи-Дрейфус, Рэйчел Броснахэн и Фиби Уоллер-Бридж номинированы за главную роль в комедийном сериале

Эмми-2019: Основные номинации

Лучший актер драматического сериала

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Стерлинг Браун - "Это мы"

Кит Харрингтон - "Игра престолов"

Боб Оденкерк - "Лучше звоните Солу"

Билл Портер - "Поза"

Майло Вентимилья - "Это мы"

Лучшая актриса драматического сериала

Эмилия Кларк - "Игра престолов"

Джоди Комер - "Убивая Еву"

Виола Дэвис - "Как избежать наказания за убийство"

Лора Линни - "Озарк"

Мэнди Мур - "Это мы"

Сандра О - "Убивая Еву"

Робин Райт - "Карточный домик"

Лучший актер комедийного сериала

Энтони Андерсон - "Черноватый"

Дон Чидл - "Черный понедельник"

Тед Дэнсон - "В лучшем мире"

Майкл Дуглас - "Метод Комински"

Билл Хайдер - "Барри"

Юджин Леви - "Шиттс Крик"

Лучшая актриса комедийного сериала

Кристина Эпплгейт - "Мертв для меня"

Рэйчел Броснахэн - "Удивительная миссис Мейзел"

Джулия Луи-Дрейфус - "Вице-президент"

Наташа Лайонн - "Матрешка"

Кэтрин О'Хара - "Шиттс Крик"

Фиби Уоллер-Бридж - "Флибэг"

Лучший актер минисериала

Махершала Али - "Настоящий детектив"

Бенисио дель Торо - "Побег из тюрьмы Даннемора"

Хью Грант - "Очень английский скандал"

Джаред Харрис - "Чернобыль"

Джарелл Джером - "Когда они нас увидят"

Сэм Рокуэлл - "Фосси/Вердон"

Лучшая актриса минисериала

Эми Адамс - "Острые предметы"

Онжаню Эллис - "Когда они нас увидят"

Патрисия Аркетт - "Побег из тюрьмы Даннемора"

Джои Кинг - "Закон"

Ниси Нэш - "Когда они нас увидят"

Мишель Уильямс - "Фосси/Вердон"

Лучший комедийный сериал

"Барри"

"Флибэг"

"В лучшем мире"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Матрешка"

"Шиттс Крик"

"Вице-президент"

Лучший драматический сериал

"Лучше звоните Солу"

"Телохранитель"

"Игра престолов"

"Убивая Еву"

"Озарк"

"Поза"

"Наследники"

"Это мы"

Лучший минисериал

"Чернобыль"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Фосси/Вердон"

"Острые предметы"

"Когда они нас увидят"

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