"Скифское золото" пока не вернут Украине. Суд требует дополнительной информации

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Апелляционный суд Амстердама опубликовал промежуточное решение по делу о "Скифском золоте", которое сейчас находится в Нидерландах. Пока экспонаты останутся в Нидерландах.

Суд решил, что потребует от сторон дела дополнительной информации о "возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления".

До вынесения финального решения экспонаты будут храниться в музее Алларда Пирсона. Финальное решение суд планирует вынести через 6-9 месяцев.

Таким образом, суд пока не подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского.

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.

Первую судебную битву Украина выиграла. Тогда нидерландский суд постановил, что именно ей должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, которая подчеркивает, что культурное наследие принадлежит суверенному государству.

Аргументы Украины Экспонаты музеям не принадлежали;

Ценности - часть Музейного фонда Украины;

Музейный фонд - собственность государства;

Имущество необходимо вернуть владельцу - государству.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение.

Во время предыдущего процесса суд руководствовался тем, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства.

Поэтому решение о том, кому должны вернуть артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

Также в 2016 году Украину обязали выплатить музею в Нидерландах 111 тысяч евро за хранение экспонатов.

Спорные артефакты

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Хотя коллекцию называют "скифским золотом", большую ее часть составляют керамические и деревянные изделия

Фактический спор между Украиной и Россией относительно более полутысячи музейных ценностей продолжается с 2014 года.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил агентству "Укринформ", что страховая стоимость экспонатов составляет 10 млн евро.

9 сентября 2015 года 19 экспонатов из Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской лавры, которые были представлены на выставке, в том числе знаменитый шлем, золотой меч и ножны к нему, вернули в Киев.

Аргументы крымских музеев Процесс приобрел политический характер;

Экспонаты вывезли из Крыма;

Договор об экспозиции предусматривал возвращение предметов в музеи Крыма;

Музей Алларда Пирсона должен выполнить условия договора и вернуть экспонаты в Крым.

Драгоценности вывезли в Германию и Нидерланды еще до аннексии Крыма в конце 2013 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

Позиция музеев

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме после закрытия выставки в 2014 году получил обращение о возвращении экспонатов как от крымских музеев, так и от Украины.

На своем сайте музей сообщил, что отказался самостоятельно решать этот спор и направил стороны в суд, чтобы он определил судьбу экспозиции.

Четыре крымских музея, которые признали власть Москвы (Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический"), требовали вернуть драгоценности на полуостров, где они хранились до вывоза на экспонирование в Нидерланды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экспонаты хранятся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме

Музеи Крыма распространили заявление, в котором отмечалось, что в процессе должна отсутствовать политическая составляющая.

"Мы считаем, что экспонаты, которые являются неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться на свое первоначальное местонахождение - Крымский полуостров. Их статус и права защищены законом", - говорилось в совместном заявлении музеев.

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина в интервью российскому изданию "Парламентская газета" заявила о политизации процесса.

"К сожалению, дело приобрело ярковыраженный политический характер, что, конечно, давит на голландское правосудие. При этом, как вы понимаете, эти политические обстоятельства играют против нас", - сказала она.

Татьяна Умрихина также считает, что это может создать "опасный прецедент, когда в угоду политике ценную коллекцию отберут у ее настоящих хозяев".

Аргументы Украины

Украина настаивает на том, что, поскольку экспонаты являются частью Музейного фонда Украины, они принадлежат государству, и Украина в праве требовать их возвращения в Киев.

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Министр юстиции Украины отметил, что экспонаты находились в крымских музеях на правах оперативного управления, которое "не может быть" сильнее, "чем право собственности".

Перед началом апелляционных слушаний министерство юстиции также заявило, что зарегистрированные по российскому законодательству крымские музеи не имеют отношения к тем договоренностям, на основании которых ценности выставлялись в Нидерландах.

"Это, в нашем понимании, ненадлежащий истец, на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", - объяснял заместитель министра Сергей Петухов.

Нидерланды, как и остальные страны Европейского Союза, не признают законность присоединения Крыма к России.

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