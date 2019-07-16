Рейтинги партий: "Слуга народа" имеет больше 50%, "Голос" - ниже барьера

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Уровень поддержки партии "Слуга народа" превысил 50%, согласно исследованию Киевского международного института социологии.

По данным опроса, симпатии респондентов, которые планируют прийти на выборы и определились, распределились так:

"Слуга народа" - 52,3% (48,5% по данным опроса КМИС 25 июня - 7 июля)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,3% (14,1%)

"Европейская солидарность" - 7,9% (9,2%)

"Батькивщина" - 5,8% (5,2%)

"Сила и Честь" - 5,1% (4,1%)

Этот опрос проводился с 3 по 13 июля среди 2004 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Остальные партии, согласно опросу, пока не проходят в парламент, в том числе и партия, которая стабильно преодолевала 5% барьер - "Голос" Святослава Вакарчука.

По данным КМИС, "Голос" имеет поддержку 4% опрошенных. По данным предварительного исследования - 4,4%.

"Оппозиционный блок" - 3%, "Гражданская позиция" - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%

21,8% опрошенных, которые придут на выборы, еще не определились с тем, кого поддержать.

Другие рейтинги

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Опрос Центра Разумкова, проведенный 5-11 июля, показывает такие результаты среди тех, кто определился со своим выбором и планирует голосовать:

"Слуга народа" - 41,5% "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 12,5% "Голос" - 8,8% "Европейская солидарность" - 8,3% "Батькивщина" - 7%

Погрешность опроса составляет 2,3%.

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