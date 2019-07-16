Рейтинги партий: "Слуга народа" имеет больше 50%, "Голос" - ниже барьера
Уровень поддержки партии "Слуга народа" превысил 50%, согласно исследованию Киевского международного института социологии.
По данным опроса, симпатии респондентов, которые планируют прийти на выборы и определились, распределились так:
- "Слуга народа" - 52,3% (48,5% по данным опроса КМИС 25 июня - 7 июля)
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,3% (14,1%)
- "Европейская солидарность" - 7,9% (9,2%)
- "Батькивщина" - 5,8% (5,2%)
- "Сила и Честь" - 5,1% (4,1%)
Этот опрос проводился с 3 по 13 июля среди 2004 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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Остальные партии, согласно опросу, пока не проходят в парламент, в том числе и партия, которая стабильно преодолевала 5% барьер - "Голос" Святослава Вакарчука.
По данным КМИС, "Голос" имеет поддержку 4% опрошенных. По данным предварительного исследования - 4,4%.
"Оппозиционный блок" - 3%, "Гражданская позиция" - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%
21,8% опрошенных, которые придут на выборы, еще не определились с тем, кого поддержать.
Другие рейтинги
Опрос Центра Разумкова, проведенный 5-11 июля, показывает такие результаты среди тех, кто определился со своим выбором и планирует голосовать:
- "Слуга народа" - 41,5%
- "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 12,5%
- "Голос" - 8,8%
- "Европейская солидарность" - 8,3%
- "Батькивщина" - 7%
Погрешность опроса составляет 2,3%.