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Вицепремьер, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство юстиции страны.

"Дальнейшая организация выдачи является сферой ответственности другой юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены", - цитирует заявление "Интерфакс".

Таким образом, министр утвердил решение Верховного суда Австрии от 25 июня.

При этом, по данным австрийских СМИ ORF и Vienna.at, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии, поскольку судья Уголовного суда Вены принял решение отложить экстрадицию.

Такое решение принято в связи с тем, что адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Пока суд не примет решение по этому ходатайству, бизнесмена не экстрадируют в США.

Ранее адвокаты бизнесмена Дэн Уэбб и Ленни Дэвис выразили уверенность, что судейская коллегия полностью признает Дмитрия Фирташа невиновным во всех обвинениях, если он предстанет перед судом в США.

"Он никогда не занимался бизнесом в США. Никогда не посещал США. Не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросам индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - заявили они.

Процессы в Австрии

Бизнесмена арестовали в Вене в марте 2014 года. Впоследствии его освободили под залог в более 100 млн долларов.

С тех пор суды различных инстанций рассматривали вопрос о возможности экстрадиции Фирташа в США.

США обвиняют его в сговоре с целью дачи взятки более 18 млн долларов за внеконкурсное право получить лицензию на разработку титановых месторождений в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в Соединенные Штаты.

Защита Фирташа категорически опровергает факт нарушения закона.

К тому же, настаивают адвокаты бизнесмена, США не имеют юрисдикции на рассмотрение дел, касающихся Индии.

В то же время американский суд решил иначе: по данным американских СМИ, в июне 2019 года федеральная судья Ребекка Палмайер отказалась снять обвинения с Дмитрия Фирташа.

По мнению судьи Палмайер, дело в отношении украинского бизнесмена может рассматриваться в американском суде, поскольку схема также касалась американской компании Boeing.

Кто такой Дмитрий Фирташ

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Дмитрий Фирташ - один из самых известных бизнесменов Украины. До недавнего времени он также считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.

В 2015 году Forbes оценивал его состояние в 270 млн долларов.

Дмитрий Фирташ ранее был одним из участников компании "Росукрэнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину.

Сейчас он руководит группой компаний DF Group, владеющей рядом химических предприятий в Ровно, Черкассах, Сумах, Северодонецке и Горловке. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.

Дмитрий Фирташ - совладелец одного из самых рейтинговых телеканалов Украины - "Интер".

В парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет соратник Фирташа Юрий Бойко, а также работают несколько депутатов, которые считаются его сторонниками.

В Украине есть дела, в которых фигурируют активы бизнесмена. Часть из них арестована судами.

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