Экстрадицию Фирташа в США разрешило Министерство юстиции Австрии
Вицепремьер, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство юстиции страны.
"Дальнейшая организация выдачи является сферой ответственности другой юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены", - цитирует заявление "Интерфакс".
Таким образом, министр утвердил решение Верховного суда Австрии от 25 июня.
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При этом, по данным австрийских СМИ ORF и Vienna.at, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии, поскольку судья Уголовного суда Вены принял решение отложить экстрадицию.
Такое решение принято в связи с тем, что адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.
Пока суд не примет решение по этому ходатайству, бизнесмена не экстрадируют в США.
Ранее адвокаты бизнесмена Дэн Уэбб и Ленни Дэвис выразили уверенность, что судейская коллегия полностью признает Дмитрия Фирташа невиновным во всех обвинениях, если он предстанет перед судом в США.
"Он никогда не занимался бизнесом в США. Никогда не посещал США. Не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросам индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - заявили они.
Процессы в Австрии
Бизнесмена арестовали в Вене в марте 2014 года. Впоследствии его освободили под залог в более 100 млн долларов.
С тех пор суды различных инстанций рассматривали вопрос о возможности экстрадиции Фирташа в США.
США обвиняют его в сговоре с целью дачи взятки более 18 млн долларов за внеконкурсное право получить лицензию на разработку титановых месторождений в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в Соединенные Штаты.
Защита Фирташа категорически опровергает факт нарушения закона.
К тому же, настаивают адвокаты бизнесмена, США не имеют юрисдикции на рассмотрение дел, касающихся Индии.
В то же время американский суд решил иначе: по данным американских СМИ, в июне 2019 года федеральная судья Ребекка Палмайер отказалась снять обвинения с Дмитрия Фирташа.
По мнению судьи Палмайер, дело в отношении украинского бизнесмена может рассматриваться в американском суде, поскольку схема также касалась американской компании Boeing.
Кто такой Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ - один из самых известных бизнесменов Украины. До недавнего времени он также считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.
В 2015 году Forbes оценивал его состояние в 270 млн долларов.
Дмитрий Фирташ ранее был одним из участников компании "Росукрэнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину.
Сейчас он руководит группой компаний DF Group, владеющей рядом химических предприятий в Ровно, Черкассах, Сумах, Северодонецке и Горловке. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.
Дмитрий Фирташ - совладелец одного из самых рейтинговых телеканалов Украины - "Интер".
В парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет соратник Фирташа Юрий Бойко, а также работают несколько депутатов, которые считаются его сторонниками.
В Украине есть дела, в которых фигурируют активы бизнесмена. Часть из них арестована судами.