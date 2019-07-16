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Конституционный суд Украины признал, что закон о декоммунизации не противоречит Конституции.

Пресс-служба суда подтвердила BBC News Украина, что решение действительно приняли, однако не уточнили, какое именно.

В то же время источник в КС рассказал, что судьи признали закон конституционным.

"Судьи приняли такое важное для нашего государства решение и признали конституционным", - уточнили BBC News Украина.

В 2017 году 46 депутатов Рады обратились в суд с просьбой признать закон неконституционным, поскольку, по их мнению, запрет нарушает право граждан на свободу политической деятельности, распространения информации, а также не определяет четко понятие "тоталитарный коммунистический режим", пропаганда которого запрещена.

Закон о декоммунизации

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года.

Он запрещает публичное отрицание преступного характера коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, публичное использование и пропаганду их символики, за что устанавливает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Запрет на использование тоталитарной символики распространяется также на юридические лица и политические партии.

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Закон обязывает государство расследовать преступления этих режимов, предусматривает необходимость переименования географических объектов, названных в честь их деятелей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption При рассмотрении дела под стенами суда проходил митинг сторонников декоммунизации и люстрации

В апреле Украинский институт национальной памяти сообщал, что в рамках декоммунизации переименовали 987 населенных пунктов и демонтировали более 2500 памятников.

Одним из самых известных примеров декоммунизации является переименование Кировограда, названного в честь секретаря Ленинградского горкома и Политбюро Компартии Сергея Кирова, в Кропивницкий - в честь писателя и драматурга Марка Кропивницкого.

Другой пример - переименование Днепропетровска в Днепр. Таким образом из названия города исчезло упоминание о Григории Петровском - одном из создателей ВЧК, ответственной за "красный террор" и Голодомор.

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