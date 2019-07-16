Конституционный суд признал декоммунизацию законной
Конституционный суд Украины признал, что закон о декоммунизации не противоречит Конституции.
Пресс-служба суда подтвердила BBC News Украина, что решение действительно приняли, однако не уточнили, какое именно.
В то же время источник в КС рассказал, что судьи признали закон конституционным.
"Судьи приняли такое важное для нашего государства решение и признали конституционным", - уточнили BBC News Украина.
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В 2017 году 46 депутатов Рады обратились в суд с просьбой признать закон неконституционным, поскольку, по их мнению, запрет нарушает право граждан на свободу политической деятельности, распространения информации, а также не определяет четко понятие "тоталитарный коммунистический режим", пропаганда которого запрещена.
Закон о декоммунизации
Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года.
Он запрещает публичное отрицание преступного характера коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, публичное использование и пропаганду их символики, за что устанавливает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Запрет на использование тоталитарной символики распространяется также на юридические лица и политические партии.
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Закон обязывает государство расследовать преступления этих режимов, предусматривает необходимость переименования географических объектов, названных в честь их деятелей.
В апреле Украинский институт национальной памяти сообщал, что в рамках декоммунизации переименовали 987 населенных пунктов и демонтировали более 2500 памятников.
Одним из самых известных примеров декоммунизации является переименование Кировограда, названного в честь секретаря Ленинградского горкома и Политбюро Компартии Сергея Кирова, в Кропивницкий - в честь писателя и драматурга Марка Кропивницкого.
Другой пример - переименование Днепропетровска в Днепр. Таким образом из названия города исчезло упоминание о Григории Петровском - одном из создателей ВЧК, ответственной за "красный террор" и Голодомор.