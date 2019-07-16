Дело итальянских ультраправых на Донбассе. За кого они воевали?

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Итальянская полиция изъяла у местных ультраправых, которые, по утверждениям правоохранителей, воевали на Донбассе, арсенал оружия. Среди находок - ракета класса "воздух-воздух" с надписью "Армия Катара".

Во время спецоперации, которая проходила сразу в нескольких итальянских городах, правоохранители задержали трех человек. Кроме оружия, также обнаружено большое количество неонацистской символики.

Итальянские СМИ сначала сообщили, что речь идет о крайне правых, которые воевали на стороне сепаратистов против Украины. Затем полиция на официальном сайте сообщила, что серия рейдов состоялась в рамках расследования дела местных праворадикалов, которые якобы воевали против сепаратистов на Донбассе.

Однако 16 июля фраза "против сепаратистов" из заявления полиции исчезла, и теперь речь идет просто об участниках конфликта.

"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине, координированный Центральным управления превентивной полиции, проводил наблюдения за некоторыми итальянскими боевиками с крайними идеологиями, которые в прошлом были ответственны за участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасс", - так теперь звучит формулировка полиции.

По данным итальянской прессы, задержанные - это 50-летний Фабио дель Берджолло, активист ультраправой партии Forza Nuova; 42-летний Алессандро Монти, гражданин Швейцарии; и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.

Итальянское издание L'Espresso провело ряд расследований по истории и современности ультраправой организации Forza Nuova.

В октябре 2017 года журналисты издания в статье "Итальянские фашисты - наемники Путина" рассказали об участии итальянских неонацистов в боях на Донбассе на стороне группировок "ЛНР" и "ДНР", о поддержке лидером Forza Nuova Робертом Фиоре аннексии Крыма и его участии в международных форумах, организованных Кремлем.

Копірайт зображення Italian police

Копірайт зображення AFP

В начале июля суд города Генуя признал виновными трех других мужчин, которые воевали на стороне боевиков в Донецкой и Луганской областях.

Двое из них - итальянец Антонио Катальдо и уроженец Албании Олси Крутани - проведут за решеткой 2 года и 8 месяцев.

Третьего, гражданина Молдовы Владимира Врбитчи, приговорили к 1 году и 4 месяцам тюрьмы.

24 года тюрьмы для украинского нацгвардейца

12 июля суд присяжных итальянского города Ассизи приговорил к 24 годам тюрьмы бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива - несмотря на то, что прокуроры требовали для него 17 лет наказания.

Его признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли во время боев под Славянском в 2014 году.

Копірайт зображення МВД Украины/Олесь Городецкий

Обвинение базировалось на показаниях французского журналиста Уильяма Роглона, который тогда же находился в этом районе.

Прокуроры утверждали, что 24 мая 2014 года Виталий Маркив как "командир" Нацгвардии был причастен к 30 минометным ударам по подножию горы Карачун, где находились журналисты.

В результате погиб Андреа Роккелли и его российский фиксер-переводчик Андрей Миронов.

Украинская сторона уже назвала это решение несправедливым и пообещала обжаловать вердикт суда.

Защита Маркива настаивала, что обвинение не имеет реальных свидетельств, а полученные из МВД Украины документы доказывали, что в мае 2014 года Виталий Маркив был не "командиром", а всего лишь сержантом.

Также его подразделение не имело на вооружении минометов, а использовало только автоматы. Кроме того, с позиции, где находился Маркив, не было видно место гибели итальянца - оно было с другой стороны горы Карачун.

Копірайт зображення МВД Украина

Сторона защиты особо настаивала на выезде на место происшествия, однако обвинение отказалось от проведения следственных действий там.

Так же были проигнорированы предложения Украины создать совместную следственную группу.

В то же время украинское МВД передало итальянской стороне официальную позицию, из которой следует, что итальянского журналиста предупреждали об опасности пребывания у подножья горы Карачун.

Однако Андреа Роккелли проигнорировал предупреждения и поехал в район боевых действий без официальной аккредитации со стороны Украины, где попал под перекрестный огонь.

Украинская сторона утверждает, что на самом деле итальянец и россиянин погибли от минометного обстрела со стороны пророссийских сил.

Адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле отметил, что прокуратура города Павии и семья погибшего пытаются "назначить виновного", а не найти настоящего виновника.

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