Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские моряки в зале суда

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с украинскими политическими заключенными в России и местными экологическими активистами и призвал Россию немедленно и безоговорочно освободить пленников.

"За" документ проголосовали 458 депутатов, а "против" - 80.

Это первая резолюция по украинским пленным, принятая Европейским парламентом нового созыва.

"Призываем власти России безоговорочно освободить без задержек всех незаконно и своевольно задержанных украинских граждан, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, включая крымских татар, которых задержали 10 июля 2019 года на Красной площади, задержанных по политическим мотивам граждан Украины и 24 моряков украинских судов", - говорится в резолюции.

В документе депутаты Европарламента напомнили, что международный трибунал по морскому праву еще 25 мая обязал Россию освободить захваченных в Керченском проливе моряков и вернуть задержанные суда.

В ЕС отметили, что 25 ноября Россия военной силой захватила украинских моряков и с тех пор незаконно удерживает.

Отдельно в резолюции напомнили, что "поддерживаемые Россией сепаратисты" держат по меньшей мере 130 украинских узников на Донбассе, включая 25 военных.

В резолюции перечислены все украинские политические заключенные в России, а на первом месте указан Олег Сенцов.

Также Европарламент не поддержал поправку, в которой выражалось сожаление по поводу возвращения делегации России в ПАСЕ.

На заседании Европарламента присутствовали представители Украины: бывший президент Петр Порошенко, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Согласно решению трибунала, Россия должна была освободить украинских моряков до 25 июня, однако не сделала этого.

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В последние недели в Украине говорят о возможных договоренностях с Россией о возвращении домой по крайней мере части моряков. О том, что арестованные моряки могут вернуться домой, недавно заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако вчера российский суд арестовал моряков еще на три месяца.

Также президент Зеленский в последнем заявлении рассказал, что договаривается с Россией об обмене заложников в формате "всех на всех".

Захват кораблей

25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 моряков и сотрудников СБУ, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвинила в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием. Некоторые из них во время обстрела получили ранения.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют освобождения моряков и кораблей.

По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией со стороны Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими. Киев и международное сообщество продолжают считать их украинскими.

Украина заявила, что, согласно договору 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход через Керченский пролив, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" произошел за пределами 12-мильной зоны территориальных вод от побережья Крыма.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву приказал России немедленно освободить 24 захваченных моряков и вернуть три корабля. Это решение стало временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Через месяц Россия должна была отчитаться трибуналу о его выполнении. Однако вместо этого российское МИД 25 июня направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить "письменные гарантии участия и продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство направило свою ноту, где выразило "решительный протест по поводу невыполнения РФ приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков".

"Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - говорится в заявлении МИД.

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