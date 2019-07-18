Последний рейтинг: "Слуга народа" - почти 50%, "Голос" - на грани

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пропрезидентская партии "Слуга народа" оставалась лидером опросов на протяжении всей предвыборной кампании

Пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 49,5% избирателей, которые намерены голосовать и определились с симпатиями. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

Этот рейтинг - последний перед выборами.

За партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 10,5%, за "Европейскую Солидарность" Петра Порошенко - 7,7%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9%, за партию Святослава Вакарчука "Голос" - 5,9%.

Сохраняют шансы попасть в парламент партия "Сила и честь" - с 3,8% сторонников и "Оппозиционный блок" - с 3,1%.

Далее симпатии распределились следующим образом: "Радикальная партия" - 2,3%, ВО "Свобода" - 2,2%, "Партия Шария" - 2%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,7%, "Гражданская позиция" - 1,4%, "Движение новых сил" - 0,8%, "Самопомощь" - 0,5%.

Согласно опросу, 58% довольны деятельностью президента Зеленского, 19% - не удовлетворены, еще 24% - не определились. 28% опрошенных положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно.

Опрос проводился среди 2500 респондентов путем личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Рейтинг "Социального мониторинга"

17 июля был обнародован рейтинг Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, согласно которому на внеочередных выборах высокие шансы попасть в парламент имеют четыре партии.

Еще три партии имеют рейтинг около 5%, необходимых для прохождения в парламент.

Согласно этим результатам, наибольшую поддержку сейчас имеет партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 42,5% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и готов голосовать.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы поддержать 15,1%.

8,1% опрошенных хотят отдать свой голос за партию "Европейская солидарность", 7,6% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все рейтинги дают второе место на выборах партии Виктора Медведчука

Около 5% поддержки среди тех, кто уже определился, имеют еще три партии.

4,8% опрошенных готовы поддержать партию "Голос", 4,8% - партию "Гражданская позиция", 4,6% - за партию "Сила и честь".

Рейтинг менее 5% имеют Радикальная партия Олега Ляшко - 2,3%, партия "Оппозиционный блок" - 2,3%, партия ВО "Свобода" - 2%.

Остальные политические силы имеют рейтинг ниже 2%.

Опрос проведен с 3 по 10 июля 2019 года.

Опрошено 3019 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории Украины методом персонального интервью.

Как утверждают социологи, погрешность не превышает 1,8%.

Рейтинг КМИС

Уровень поддержки партии "Слуга народа" превысил 50%, согласно исследованию Киевского международного института социологии, проведенного с 3 по 13 июля среди 2004 совершеннолетних респондентов.

Согласно опросу, симпатии респондентов, которые планируют прийти на выборы и определились, распределились так:

"Слуга народа" - 52,3% (48,5% по данным опроса КМИС 25 июня - 7 июля)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,3% (ранее - 14,1%)

"Европейская солидарность" - 7,9% (ранее - 9,2%)

"Батькивщина" - 5,8% (ранее - 5,2%)

"Сила и честь" - 5,1% (ранее - 4,1%)

Остальные партии, согласно этому опросу, имеют рейтинг ниже 5% барьера, необходимого для прохождения в парламент, в том числе и партия, которая стабильно преодолевала этот барьер, - "Голос" Святослава Вакарчука.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Рейтинг КМИС дал повод для радости Игорю Смешко

По данным КМИС, "Голос" имеет поддержку 4% опрошенных. По данным предварительного исследования - 4,4%.

"Оппозиционный блок" - 3%, "Гражданская позиция" - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%

21,8% опрошенных, которые придут на выборы, еще не определились с тем, кого поддержать.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Опрос от Разумкова

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенного 5-11 июля, "Слуга народа" продолжает лидировать в гонке с 41,5% сторонников из тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с выбором.

За пропрезидентскую партию готовы проголосовать более 40% опрошенных из южных регионов, и более 35% - из центральных. Также ее поддерживают почти 45% молодежи в возрасте 18-29 лет.

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" имеет рейтинг в 12,5%. Ее больше всего поддерживают на востоке - более 20% опрошенных, и на юге - более 16%.

За третье место борются "Голос" с 8,8% сторонников, "Европейская солидарность" с 8,3% и "Батькивщина" с 7%.

На грани прохождения в Раду находятся "Сила и честь" с 4,6% и "Оппозиционный блок" с 3,8%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последний рейтинг от центра Разумкова давал третье место "Голосу" Вакарчука

Далее симпатии распределились следующим образом: ВО Свобода - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2%, "Гражданская позиция" - 1,8%, "Самопомощь" - 1,5 %, "Партия Шария" - 1,2%.

На время проведения опроса 13,7% из общего числа опрошенных заявили, что еще не определились, какую партию поддержать.

Погрешность опроса составляет 2,3%.

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