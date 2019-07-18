Ответ Путину? Зеленский дал гражданство иностранным добровольцам

Копірайт зображення УНИАН Image caption Никита Макеев, ветеран боев 2014 года в составе "Азова" - один из тех, кому Зеленский дал гражданство

Президент Зеленский подписал указ, которым предоставил гражданство девяти иностранцам, часть из них воевала на Донбассе в составе полка "Азов".

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"Среди них - Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров и Алексей Сивохин", - говорится в заявлении Офиса президента.

"Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины", - пояснили там.

Еще один - Дмитрий Фомин - "участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий".

Государственный интерес и выдающиеся заслуги

В документе указывается, что предоставление гражданства семерым из них "представляет государственный интерес", а еще двое "имеют выдающиеся заслуги перед Украиной".

Речь идет о пяти россиянах, двух белорусах, грузине и молдаванине.

По меньшей мере трое прошли войну на Донбассе на стороне Украины в полку "Азов".

Среди них, в частности, петербуржец Никита Макеев с позывным "Одиссей", который воевал в "Азове" в 2014 году.

В боях он получил контузию, после чего занимался волонтерством.

Копірайт зображення Facebook Никиты Макеева

"Когда у меня начали появляться проблемы с документами, этот налет "крестового похода" развеялся. Я приехал в Киев и понял, что мы здесь никому не нужны, кроме тех, с кем вместе воевали", - рассказывал он BBC News Украина в сентябре 2018 года во время акции возле Верховной Рады.

В разговоре с BBC News Украина сейчас он уточнил, что давно подал документы на получение украинского гражданства, однако не знал, получит ли его.

Также среди тех, кто получил украинское гражданство сегодня, другие бойцы "Азова": молдаванин Станислав Гибадулин с позывным "Хитмэн", белорус Денис Прохоров и грузин Нугзар Канделаки.

Как рассказал Никита Макеев, получения гражданства ожидают еще десятки иностранцев, воевавших на стороне Украины в 2014-2015 годах. В свое время представления на их гражданство делало МВД.

На одной из акций за предоставление украинского гражданства иностранцам-добровольцам в 2018 году белорус Денис Прохоров приковал себя наручниками к ограде возле Администрации президента.

Тогда он рассказывал, что у него заканчивался белорусский паспорт и ему грозила депортация в Беларусь, где его могли бы судить за участие в войне на Донбассе.

Грузин Нгузар Канделаки воевал в 2015 году в "Правом секторе" и "Азове", а после ранения поселился в Ивано-Франковской области.

Уроженец Молдовы Станислав Гибадулин воевал в "Азове", а позже - в 54-й бригаде ВСУ. Несколько раз был ранен, но продолжал воевать.

Копірайт зображення Facebook Юрия Мисягина Image caption Станислав Гибадулин

"Я очень хорошо знаю, сколько ранений ты перенес за время войны и какими они были. К сожалению, последнее ранение оказалось тяжелым. Если бы спросили мое мнение, то я бы посоветовал, чтобы теперь твой путь лежал в военную академию, а после нее ты продолжил бы служить в ВСУ на офицерских должностях. Опыта военного и боевого у тебя ого-го и им надо делиться ", - написал волонтер Юрий Мисягин о Станиславе Гибадулине.

На День Конституции Украины Владимир Зеленский уже предоставил украинское гражданство 14-ти иностранцам.

Среди них также были ветераны войны на Донбассе, например, россиянка Юлия Толопа с позывным "Валькирия", которая воевала в составе батальонов "Айдар" и "Донбасс-Украина".

Ранее экс-президент Порошенко дал гражданство бывшему разведчику из "Азова" Сергею Коротких с позывным "Боцман", которого обвиняли в поддержке праворадикальных идей. Сам он это отрицал.

Ответ Путину?

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Накануне президент России Владимир Путин распространил упрощенную процедуру получения российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Ранее речь шла лишь об "отдельных районах" региона, находящихся под контролем "ДНР" и "ЛНР".

В ответ Владимир Зеленский дал поручение МИД разработать упрощенный механизм гражданства для этнических украинцев, проживающих за рубежом, а также для "людей, страдающих от нарушения прав и свобод в своих странах".

Фактически, речь может идти о российских оппозиционерах.

Однако в Офисе президента Украины заявили, что его указ об упрощенном гражданстве "направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях".

Там добавили, что действия Владимира Путина создают "препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало".

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