Убийство Кирилла в Переяславе: прокуратура объявила подозрение 16-летнему

Копірайт зображення UNIAN Image caption Убийство Кирилла Тлявова получило широкий общественный резонанс и привело к массовым акциям с требованием наказать преступников

Прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему парню, которого считают причастным к смерти пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого.

Кирилл Тлявов умер после огнестрельного ранения, которое он получил из-за действий группы людей, стрелявших по бутылкам в одном из дворов города.

По данным прокуратуры Киевской области, на месте преступления во время "хулиганской стрельбы находились четыре человека".

Это двое полицейских и двое гражданских, в том числе несовершеннолетний.

В начале июня обоих полицейских, лейтенанта Ивана Приходько и старшего сержанта Владимира Петровца, арестовали на 60 суток без права залога. 17 июня также арестовали на два месяца третьего подозреваемого.

Ранее в СМИ сообщалось, что полиция расследует возможную причастность к гибели Кирилла несовершеннолетнего сына Владимира Петровца, но прокуратура не называет имени подозреваемого.

По данным правоохранителей, четыре человека находились на месте, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

"В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

16-летнему парню выдвинули подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия, поскольку считается, что он также стрелял.

В то же время следователи не уточняют, чей именно выстрел оказался роковым для Кирилла.

Прокуратура будет просить суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Убийство Кирилла

Image caption Задержанные - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько

31 мая в реанимацию больницы в Переяслав-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Сначала, как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции заявили, что мальчик якобы "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки, по которым велась стрельба.

После этого под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски, изъяв "патроны и другое оружие".

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения.

Три дня врачи боролись за жизнь мальчика. Он перенес сложную операцию на мозге, после чего находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Смерть ребенка вызвала значительный общественный резонанс как в его родном городе, так и в целом по стране. Активисты провели многочисленные митинги с требованием прозрачного расследования.

Копірайт зображення Елена Максименко

Как сообщили в начале июня ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам..., они продолжали стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - рассказали в ГБР.

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