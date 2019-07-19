Толкал ли Зеленский Полторака?

Копірайт зображення УНИАН

В пятницу в соцсетях появилось видео, на котором Владимир Зеленский якобы толкает министра обороны Степана Полторака.

Пользователи Facebook вирусно распространяют его и возмущаются таким поведением президента.

Инцидент, вероятно, произошел в пятницу на территории Министерства обороны, где проходила презентация мобильных жилых модулей при участии президента и военного руководства. На видео видно, как президент общается с Русланом Рябошапкой, рядом с ними стоит министр обороны.

Вдруг Полторак резко отклоняется назад, отходит и начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Также из этого фрагмента видео может сложиться впечатление, якобы президент Зеленский не подал министру руку для приветствия.

В то же время на полной версии съемок, опубликованной на YouTube-канале "Наш", видно, что Зеленский поздоровался с Полтораком сразу перед началом этого фрагмента, который опубликовали в соцсетях.

Копірайт зображення YouTube НАШ.МАКСИ-ТВ Image caption Момент приветствия Полторака с Зеленским

BBC News Украина обратилась за комментариями в Офис президента и в Министерство обороны.

"Эта информация не соответствует действительности", - отреагировала на это пресс-секретарь Полторака Виктория Кушнир.

По ее словам, министр сделал шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем руководителя Офиса президента.

Кушнир добавила, что это - пример создания и распространения фейков.

В Офисе президента так же отрицают, что подобный инцидент имел место.

"Такого не было", - заверили ВВС News Украина в команде президента.

"Полторак чувствует себя прекрасно"

Копірайт зображення Facebook Степана Полторака

Позже журналистка "Военного телевидения" Яна Холодная также опровергла инцидент.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - написала она в Facebook.

"Все было просто. После того, как министр встретил президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. Конечно, как воспитанные люди, Степан Полторак и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка", - добавила она.

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