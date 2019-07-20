Новые потери на Донбассе. Как погибли военные и гражданский

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Двое украинских военных 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила и местный житель погибли 19 июля в Донецкой области.

Согласно сообщению Операции объединенных сил в Facebook, бойцы погибли от пуль вражеского снайпера.

Пресс-служба самой бригады поясняет, что во время инженерного оборудования позиций на передовой снайпер ранил солдата Романа Джерелейко. С соседней позиции к нему сразу же пришел медик, оказал первую помощь и сообщил командованию о необходимости эвакуации раненого.

После получения сообщения на место происшествия прибыли лично командир роты и командир взвода старшина Александр Бардаль, которые и начали готовить эвакуацию солдата.

В 15-ти метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, снайпер попал в командира взвода.

"Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты Саша умер на руках у своего командира роты", - говорится в сообщении бригады.

Несмотря на обстрел, остальные бойцы смогли эвакуировать Романа Джерелейко, но он скончался в городской больнице города Курахово.

30-летний Роман Джерелейко из Волочиска Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также семилетний сын Даниил.

33-летний Александр Бардаль из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области был на войне с 2015 года и через 20 дней должен был покинуть ряды Вооруженных сил. У него осталась жена и семилетний сын Денис.

Кроме того, вчера из-за обстрела боевиками Красногоровки умер 60-летний местный житель. Мужчина находился на огороде, когда рядом взорвался гранатометный снаряд.

"По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения", - отмечают в ООС.

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