Загадочное исчезновение Эмануэлы Орланди: Ватикан исследует еще два склепа
Ватикан решил предпринять еще одну попытку раскрыть тайну исчезновения Эмануэлы Орланди, 15-летней римлянки, которая не вернулась домой после урока музыки в 1983 году.
Ключ к загадке надеялись найти 11 июля: в анонимном сообщении, которое получили родственники Орланди, говорилось, что следы следует искать в Ватикане, неподалеку от места, где жила пропавшая, а именно - в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище Ватикана.
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Пустые могилы
Впрочем, эксгумация двух могил только добавила загадок: в могилах не было не только следов Эмануэлы, но и останков самих принцесс.
В субботу, 20 июля, исследователи изучают еще два склепа, которые обнаружили во время эксгумации.
Ход в два помещения для захоронения нашли в соседнем здании - раньше об их существовании известно не было.
Патологоанатомы обещают провести экспресс-анализ ДНК любых костей, которые им предоставят, за 5 часов. Как правило, такой тест длится около месяца.
На раскопках присутствует эксперт, которого назначила семья Орланди.
Также сообщается, что к участию в эксгумации привлекли и родственников двух знатных немецких семей. Принцесса София фон Гогнолое и принцесса Карлотта Федерика де Мекленбург умерли в 1836 и 1840 годах и были похоронены на кладбище Тевтонского колледжа Ватикана, - но их останков в могилах не оказалось.
Официальные представители Ватикана выдвинули версию, что кости принцесс могли переместить куда-то во время строительных работ в 1960-70-х годах.
Что случилось с Эмануэлой?
22 июня 1983 года 15-летняя Эмануэла возвращалась с урока игры на флейте. Последний раз ее видели на автобусной остановке в Риме. Домой она не вернулась, а полиции не удалось обнаружить никаких ее следов.
В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли огромное количество версий и слухов.
Старший брат Эмануэлы Пьетро в течение 36 лет не оставлял попыток найти ее, и в 2013 году встретился с новоизбранным папой Франциском, чтобы попросить у него благословения на поиски сестры.
"Мне часто говорили: брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом. Но я не могу бросить. Пока не пойму, что с ней произошло, я не успокоюсь", - рассказывал Пьетро в разговоре с BBC.
Отец Эмануэлы работал в Ватикане, и исчезновение девочки (возможно, ее похищение и/или убийство) многие связывали именно с этим фактом.
В марте 2019 году семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над одной из могил на Тевтонском кладбище Ватикана. Суд Ватикана удовлетворил просьбу родственников и разрешил провести эксгумацию.
В то же время Ватикан не участвует в расследовании - его проводит итальянская полиция.