Загадочное исчезновение Эмануэлы Орланди: Ватикан исследует еще два склепа

Копірайт зображення Alamy Image caption Эмануэле Орланди было 15, когда ее видели в последний раз

Ватикан решил предпринять еще одну попытку раскрыть тайну исчезновения Эмануэлы Орланди, 15-летней римлянки, которая не вернулась домой после урока музыки в 1983 году.

Ключ к загадке надеялись найти 11 июля: в анонимном сообщении, которое получили родственники Орланди, говорилось, что следы следует искать в Ватикане, неподалеку от места, где жила пропавшая, а именно - в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище Ватикана.

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Пустые могилы

Впрочем, эксгумация двух могил только добавила загадок: в могилах не было не только следов Эмануэлы, но и останков самих принцесс.

В субботу, 20 июля, исследователи изучают еще два склепа, которые обнаружили во время эксгумации.

Ход в два помещения для захоронения нашли в соседнем здании - раньше об их существовании известно не было.

Копірайт зображення Reuters Image caption В могилах принцесс не обнаружили никаких останков

Патологоанатомы обещают провести экспресс-анализ ДНК любых костей, которые им предоставят, за 5 часов. Как правило, такой тест длится около месяца.

На раскопках присутствует эксперт, которого назначила семья Орланди.

Также сообщается, что к участию в эксгумации привлекли и родственников двух знатных немецких семей. Принцесса София фон Гогнолое и принцесса Карлотта Федерика де Мекленбург умерли в 1836 и 1840 годах и были похоронены на кладбище Тевтонского колледжа Ватикана, - но их останков в могилах не оказалось.

Официальные представители Ватикана выдвинули версию, что кости принцесс могли переместить куда-то во время строительных работ в 1960-70-х годах.

Копірайт зображення Reuters Image caption Двері, що ведуть до підземних склепів, виявили тільки дев'ять днів тому

Что случилось с Эмануэлой?

22 июня 1983 года 15-летняя Эмануэла возвращалась с урока игры на флейте. Последний раз ее видели на автобусной остановке в Риме. Домой она не вернулась, а полиции не удалось обнаружить никаких ее следов.

Копірайт зображення AFP Image caption Тевтонское кладбище в Ватикане

В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли огромное количество версий и слухов.

Старший брат Эмануэлы Пьетро в течение 36 лет не оставлял попыток найти ее, и в 2013 году встретился с новоизбранным папой Франциском, чтобы попросить у него благословения на поиски сестры.

"Мне часто говорили: брось ты это. Наслаждайся жизнью, не думай об этом. Но я не могу бросить. Пока не пойму, что с ней произошло, я не успокоюсь", - рассказывал Пьетро в разговоре с BBC.

Отец Эмануэлы работал в Ватикане, и исчезновение девочки (возможно, ее похищение и/или убийство) многие связывали именно с этим фактом.

В марте 2019 году семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над одной из могил на Тевтонском кладбище Ватикана. Суд Ватикана удовлетворил просьбу родственников и разрешил провести эксгумацию.

В то же время Ватикан не участвует в расследовании - его проводит итальянская полиция.

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