В сеть слили данные экзит-полов: кого и как за это могут наказать?

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В день выборов в Верховную Раду еще до закрытия участков в соцсетях появились результаты экзит-полов.

Так, депутат и бывший журналист Мустафа Найем в своем Telegram-канале завуалировано писал о том, как избиратели пьют алкогольные напитки, в названиях которых угадываются названия партий - "Зебровка", "Медведовка", "Шоколадный ликер". И делает это политик уже не первый раз и не первые выборы.

В то же время журналист и главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина также в своем Telegram-канале в течение дня несколько раз цитировала данные Национального экзит-пола с процентами и сокращенными, но все же названиями партий - "Слуга", "ОПЗЖ", "ЕС".

Эти данные перепечатали некоторые СМИ, а Киевский международный институт социологии (КМИС), который является одним из организаторов национального экзит-пола заявил, что "Соня Кошкина слила данные Национального экзит-пола".

"КМИС официально заявляет, что эти данные получены нечестным путем! СМИ, которые это перепечатали, нарушили закон о выборах в Украине!" - говорится на странице КМИС в Facebook.

Влияние на избирателей?

Заблаговременное обнародование таких данных может повлиять на избирателей и на ход голосования, это нарушение "Закона Украины о выборах народных депутатов" (статья 67, часть 4), говорит советник по юридическим вопросам гражданской сети "Опора" Ольга Коцюруба.

Однако, по ее словам, доказать, что такое нарушение действительно произошло, крайне трудно.

"Есть требование, что официальное обнародование экзит-полов может произойти только после 20:00, и касается оно организаций, которые эти экзит-полы проводят. Они должны заботиться о безопасности своих данных", - говорит Коцюруба.

По ее мнению, данные, которые публикует Мустафа Найем, не могут быть официально трактованы как данные экзит-полов.

А вот в случае Сони Кошкиной, если кто-то сообщит в полицию, то речь может идти о ведении незаконной агитации, за что предусмотрен штраф.

Вместе с тем, отмечает юрист, журналист приводит сокращенные названия партий и делает это в Telegram, который не является официальным СМИ, то есть речь не идет о форме агитации, которая предусмотрена законом.

При этом, по мнению Ольги Коцюрубы, такие действия могут действительно демобилизовать избирателя: "Я считаю, что это может иметь влияние на голосование. Собственно, для этого это правило и придумали. Люди, которые видят, что их кандидат не проходит, могут не пойти поэтому на выборы".

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