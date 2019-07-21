Экзит-полы: в Раду проходят пять партий

  • 21 июля 2019
Екзит-поли Копірайт зображення Getty Images/UNIAN

По данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду предварительно проходят пять партий.

В частности, проходной барьер могут преодолеть "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Данные Национального экзит-пола:

  • "Слуга народа" - 43,9%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%
  • "Европейская солидарность" - 8,9%
  • "Батькивщина" - 7,6%
  • "Голос" - 6,3%

Остальные, по данным исследования, набирают менее 5% голосов.

В частности, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%, "Свобода" - 2,1%.

Другие политсилы, по данным экзит-пола, набирают меньше 2%.

Национальный экзит-пол провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Другие экзит-полы

Результаты совместного экзит-пола "112 Украина", "Социального мониторинга" и австрийского института социсследований SORA выглядят так:

  • "Слуга народа" - 42,7%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,9%
  • "Европейская солидарность" - 8,8%
  • "Батькивщина" - 8,5%
  • "Голос" - 6,5%

Экзит-пол ТСН дал следующие результаты:

  • "Слуга народа" - 44,4%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%
  • "Европейская солидарность" - 8,5%
  • "Батькивщина" - 7,7%
  • "Голос" - 6%

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