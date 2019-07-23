"Результат будет": Зеленский - о расследовании дела Шеремета

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Во вторник, 23 июля в Офисе президента прошла совместная встреча Владимира Зеленского с главами МВД, Нацполиции и СБУ по делу о гибели журналиста Павла Шеремета.

Мероприятие началось с выступления главы Нацполиции Сергея Князева, который рассказал преимущественно об уже известных широкой публике деталях дела. "Мы понимаем, что общественность ждет результатов расследования и конкретных фамилий причастных лиц, но делать это сейчас - преждевременно", - сказал Сергей Князев.

В то же время он согласился доложить об отдельных результатах расследования президенту и главе МВД, но в закрытом режиме - без присутствия журналистов.

После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".

По словам президента, он также был критически настроен в отношении действий правоохранительных органов в этом деле, но после закрытого доклада Князева изменил свое мнение.

"Из того, что я сейчас услышал и увидел, я бы не очень хотел, чтобы мы давили на представителей правоохранительных органов. Я действительно уверен, что они просто не могли показать вам эти вещи, потому что нам с вами в этом деле нужен результат", - сказал президент.

"Когда вы увидите те детали, которые показали мне, то, думаю, вы поймете, что сделано уже очень много", - добавил Зеленский.

Дело Павла Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвался прямо посреди Киева, на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Несмотря на то, что представители украинской власти неоднократно заявляли, что установить виновников преступления является "делом чести", прогресса в расследовании достигнуто не было.

В Национальной полиции Украины приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета называли его профессиональную деятельность. Впрочем, генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году заявлял об отсутствии серьезного прогресса в расследовании.

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Несколько дней назад, в третью годовщину гибели Шеремета, его друзья и коллеги организовали акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа", в ходе которой призывали привлечь руководство правоохранительных органов к ответственности.

Кроме того, участники акции требовали публичного отчета силовиков: по их словам, последний раз власти отчитывались о ходе расследования в феврале 2017 года.

Именно после проведения акции Владимир Зеленский инициировал встречу с главами МВД, ГПУ, Нацполиции и СБУ по делу об убийстве журналиста.

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