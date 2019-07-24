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В течение последних дней Министерство внутренних дел уже несколько раз отправляло спецназовцев на избирательные округа. Что там происходит?

Утром в среду, 24 июля, полиция сообщила, что вынуждена была усилить меры безопасности на 105 избирательном округе (г. Счастье Луганской области). К правоохранителям обратился один из членов избирательной комиссии, сообщив о возможном нарушении избирательного законодательства.

"В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась", - информирует МВД.

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Сейчас, говорят в МВД, комиссия проводит повторный пересчет голосов. Для охраны общественного порядка и предотвращения возможных провокаций сюда дополнительно направили 45 правоохранителей.

В округе, о котором идет речь, баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

По данным ЦИК, он проиграл выборы представителю "Оппозиционного блока" Виктории Гриб с отрывом в 8%.

Коростень

Сначала помощь спецподразделений полиции понадобилась в Житомирской области, где в 64 округе (г. Коростень) за победу боролись, в частности, самовыдвиженец Владимир Арешонков, кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачов, а также народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

22 июля, когда начали появляться первые результаты голосования, Нацполиция получила данные о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации.

Судя по видео, распространенному Национальной полицией, на округ направили вертолет со спецподразделением ТОР. Они усилили местную полицию, а также патрулировали админздания.

По состоянию на 24 июля подсчет голосов на 64 округе уже завершен. Победу здесь одержал самовыдвиженец Владимир Арешонков, который набрал 27,63% голосов.

На втором месте - представитель "Слуги народа" Вячеслав Сигачов, которому для победы не хватило менее 1% голосов, он набрал 26,83%. Сергей Пашинский завершил выборы на третьем месте: у него 18,04%.

Покровск

Уже на следующий день похожая ситуация произошла в городе Покровск Донецкой области. Возле окружного избирательного участка № 50 местные жители установили палатки и протестовали против якобы нарушений избирательного процесса. Они требовали полного пересчета голосов.

Туда также пришлось направить вертолет с подразделениями специального назначения. Как отметили в Нацполиции, это сделали "для стабилизации ситуации". О столкновении между протестующими и правоохранителями впоследствии не сообщалось.

В этом округе за победу боролись представитель "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин и самовыдвиженец Андрей Аксенов.

По результатам 100% подсчитанных бюллетеней с минимальным отрывом победил Требушкин, у которого 30,29% голосов. У Аксенова, который в итоге занял второе место, - 29,97%.

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