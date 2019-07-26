ЦИК обработал 100% протоколов. Кто прошел в Раду?
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов внеочередных парламентских выборов.
Выборы прошли по смешанной системе. Одну половину Рады - 225 депутатов - формируют из списков партий, а вторую - из депутатов, победивших в мажоритарных округах.
В 26 неподконтрольных правительству округах Донбасса и Крыма выборы не проводились, поэтому в парламенте будет не более 424 депутатов.
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Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех бумажных протоколов с мокрыми печатями.
Согласно подсчету, в парламент проходят пять партий.
- "Слуга народу" - 43,16%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%
- "Батькивщина" - 8,18%
- "Европейская солидарность" - 8,10%
- "Голос" - 5,82%
Остальные партии набрали менее 5%, необходимых для прохождения в парламент.
"Радикальная партия Олега Ляшко" получила поддержку 4,01% избирателей, "Сила и Честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,15%.
Согласно действующему законодательству, эти партии имеют право на государственное финансирование в зависимости от количества избирателей, которые их поддержали.
Партия "Гражданская позиция" получила 1,04% голосов, остальные партии - менее 1% поддержки избирателей.
Почти везде по Украине лидером стала партия "Слуга народа", кроме Львовской области, где победителем стала партия "Голос", и Донецкой и Луганской областей, где большинство избирателей проголосовали за "Оппозиционную платформу - За жизнь".
Явка в день выборов 21 июля составила 49,84%.
Что по мажоритарке?
ЦИК также обработал 99,9% протоколов по "мажоритарке". Больше всего кандидатов проходит от партии "Слуга народа" - 130.
В частности, президентская партия сумела выиграть все мажоритарные округа в Киеве. Такой же результат в округах партия получила в Черновицкой и Николаевской областях.
С учетом депутатов, которые прошли в парламент по партийным спискам, "Слуга народа" получает большинство в парламенте - более 254 депутатов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь "проводит в Раду шесть своих кандидатов в округах.
Три проходят от "Голоса", два - от "Европейской солидарности", два - от "Батькивщины".
10 кандидатов прошли от партий, которые не попали в парламент.
Также в Раду прошли 46 самовыдвиженцев.
Выборы в Верховную Раду не проходили в избирательных округах в аннексированном Россией Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти.
Поэтому в новом парламенте будет 424 депутатов, а не 450.
Для принятия решений нужны голоса 226 депутатов, поэтому "Слуга народа" будет иметь единоличное большинство.
Когда заработает новый парламент?
Не позднее 5 августа, то есть в течение 15 дней с момента голосования, ЦИК должен установить результаты по спискам и в округах.
До 10 августа итоги выборов должны обнародовать официально.
Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов.