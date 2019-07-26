ЦИК обработал 100% протоколов. Кто прошел в Раду?

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Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов внеочередных парламентских выборов.

Выборы прошли по смешанной системе. Одну половину Рады - 225 депутатов - формируют из списков партий, а вторую - из депутатов, победивших в мажоритарных округах.

В 26 неподконтрольных правительству округах Донбасса и Крыма выборы не проводились, поэтому в парламенте будет не более 424 депутатов.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех бумажных протоколов с мокрыми печатями.

Согласно подсчету, в парламент проходят пять партий.

"Слуга народу" - 43,16% "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% "Батькивщина" - 8,18% "Европейская солидарность" - 8,10% "Голос" - 5,82%

Остальные партии набрали менее 5%, необходимых для прохождения в парламент.

"Радикальная партия Олега Ляшко" получила поддержку 4,01% избирателей, "Сила и Честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,15%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Радикальная партия Олега Ляшко не прошла в Раду

Согласно действующему законодательству, эти партии имеют право на государственное финансирование в зависимости от количества избирателей, которые их поддержали.

Партия "Гражданская позиция" получила 1,04% голосов, остальные партии - менее 1% поддержки избирателей.

Почти везде по Украине лидером стала партия "Слуга народа", кроме Львовской области, где победителем стала партия "Голос", и Донецкой и Луганской областей, где большинство избирателей проголосовали за "Оппозиционную платформу - За жизнь".

Явка в день выборов 21 июля составила 49,84%.

Что по мажоритарке?

ЦИК также обработал 99,9% протоколов по "мажоритарке". Больше всего кандидатов проходит от партии "Слуга народа" - 130.

В частности, президентская партия сумела выиграть все мажоритарные округа в Киеве. Такой же результат в округах партия получила в Черновицкой и Николаевской областях.

С учетом депутатов, которые прошли в парламент по партийным спискам, "Слуга народа" получает большинство в парламенте - более 254 депутатов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь "проводит в Раду шесть своих кандидатов в округах.

Три проходят от "Голоса", два - от "Европейской солидарности", два - от "Батькивщины".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский получит в парламенте большинство

10 кандидатов прошли от партий, которые не попали в парламент.

Также в Раду прошли 46 самовыдвиженцев.

Выборы в Верховную Раду не проходили в избирательных округах в аннексированном Россией Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти.

Поэтому в новом парламенте будет 424 депутатов, а не 450.

Для принятия решений нужны голоса 226 депутатов, поэтому "Слуга народа" будет иметь единоличное большинство.

Когда заработает новый парламент?

Не позднее 5 августа, то есть в течение 15 дней с момента голосования, ЦИК должен установить результаты по спискам и в округах.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В "Слуге народа" намекают, что первое заседание парламента состоится в День независимости, 24 августа

До 10 августа итоги выборов должны обнародовать официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов.

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