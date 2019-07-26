Кличко: "Звонил Богдан, сказал корректировать действия с Ткаченко или Ваврышем"

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Виталий Кличко дал пресс-конференцию, во время которой рассказал о своем отношении к планам Офиса президента уволить его с должности главы КГГА.

С такой инициативой несколько дней назад выступил глава ОП Андрей Богдан. Он направил в правительство просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко.

Мэр Киева заявил, что считает планы президентской команды незаконными.

"Это противоречит как Конституции, так и закону "О столице", - сказал Кличко.

Он сослался на решение Конституционного суда, который в 2003 году объяснял 118 статью Конституции и определил, что президент обязан автоматически назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра.

Также, говорит Кличко, возможность выбирать свою власть - это право киевлян, и отнимать его нельзя.

"Такого нет ни в одном европейском городе, ни в одной европейской стране, чтобы власть назначали. Власть выбирают", - подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева рассказал, что несколько раз беседовал как с Владимиром Зеленским, так и с Андреем Богданом.

Во время одной из таких встреч Богдан якобы сказал Кличко координировать свои действия с представителями президентской команды - Андреем Ваврышем или Александром Ткаченко.

"Мне поступил звонок - господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов, происходящих в городе. Мне были озвучены две фамилии, две персоналии - я могу выбирать: с тем, с другим. Это были фамилии господина Ваврыша и Ткаченко", - утверждает Кличко.

"Этот звонок был недели две назад. На это я четко поставил вопрос: какие должности они занимают и какую роль они должны играть в консультации по тем или иным шагам, которые происходят в городе?" - уточнил политик.

Кроме того, к нему также обращались с вопросами о возможности переноса Офиса президента по улице Банковой в Украинский дом.

"Я говорил с господином Ваврышем - отметил, что Украинский дом не находится в собственности киевской общины, это Государственное управление делами президента. Но все действия, которые потребуются, мы готовы помочь", - сказал Кличко.

Александр Ткаченко, о котором упоминал мэр Киева, является генеральным директором канала "1 + 1". По информации СМИ, он является одним из претендентов на пост главы КГГА. Ткаченко был избран в новый состав Верховной Рады по списку "Слуги народа".

Ранее он заявлял, что политсила президента инициирует принятие нового закона о столице, который предусматривал бы разделение должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации.

"Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты относительно перераспределения полномочий и делегирования их в районы, относительно того, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время", - заявлял Ткаченко.

Андрей Ваврыш контролирует строительную компанию Saga Development. Именно он представил Владимиру Зеленскому проект переезда Офиса президента в Украинский дом.

С 2010 по 2015 год Ваврыш работал заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации.

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