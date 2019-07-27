"Беспрецедентные" лесные пожары в Арктике. Почему их не могут потушить?

Копірайт зображення Aviales.ru Image caption Пожарным очень трудно потушить пламя

Лесные пожары опустошают Арктику, а именно регионы Северной Сибири, Северной Скандинавии, Аляски и Гренландии.

Молнии часто становятся причинами пожаров в регионе, но в этом году ситуация ухудшилась вследствие высоких летних температур, которые выше типичных из-за изменений климата.

Плотное задымление видно из космоса.

Эксперт по лесным пожарам в Службе мониторинга атмосферы им. Коперника (Cams) Марк Паррингтон назвал масштабы пожаров "беспрецедентными".

Насколько все плохо?

Пламя охватило в основном необитаемые районы Восточной России, Северной Скандинавии, Гренландии и Аляски.

Копірайт зображення Getty Images Image caption От огня страдает сибирская тайга

Но дым негативно воздействует на значительно большую территорию, охватывая некоторые регионы полностью.

В городах на востоке России происходит значительное снижение качества воздуха после начала пожаров.

Как сообщается, дым дошел до Тюменской области в западной части Сибири, за 6 часовых поясов от места пожаров на восточном побережье.

В июне пожары послужили причиной выделения в атмосферу около 50 мегатонн углекислого газа — эквивалент ежегодного выброса углерода в Швеции, по данным Cams.

Насколько это необычно?

Арктические пожары - распространенное явление с мая по октябрь, а лесные пожары являются природной частью экосистемы, что дает определенные преимущества окружающей среде, сообщается на сайте Центра Аляски.

Но интенсивность этих пожаров, а также большая площадь, которую они охватили, делают их необычными.

"Непривычно видеть пожары такого масштаба и продолжительности на таких высоких широтах в июне", - говорит Парингтон. - Но температура в Арктике повышается быстрее, чем в среднем по миру, что обеспечивает необходимые условия для распространения лесных пожаров".

Чрезвычайно сухая земля и температуры выше среднего в сочетании с молниями и мощными ветрами привели к значительному распространению пожаров.

Горение поддерживается лесным грунтом, в состав которого входит торф - вещество с высоким содержанием углерода, что способствует горению.

Опасность пожаров

Джонатан Амос

Корреспондент BBC по науке

Сегодня мировые спутники отслеживают полосы новых и текущих лесных пожаров в Полярном круге. Условия для их возникновения заложил июнь, который стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Пожары высвобождают большие объемы углекислого газа и метана - углеродных запасов, которые в некоторых случаях хранились в земле в течение тысяч лет.

Ученые говорят, что то, что мы видим, свидетельствует о том, чего нам следует ожидать в результате глобального потепления, когда повышенные концентрации парниковых газов приводят к еще большему потеплению, которое впоследствие создает условия, при которых растут выбросы в атмосферу еще большего количества углерода.

Это приводит к повышенному таянию многолетней мерзлоты и как следствие - высвобождению в атмосферу большего количества углекислого газа.

Как тушат?

По данным Авиалесоохраны России, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

Как сообщал ТАСС, основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

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Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял это так: "Смотрите сами: ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей" (цитата по Интерфаксу).

Прогноз погоды показывает, что в охваченных пожарами районах в ближайшие недели не ожидается сильных дождей.

"Пожары такого масштаба сами влияют на погоду. Когда такие разогретые массы горячего воздуха и дыма поднимаются, это образует устойчивые разогретые шапки над огромными территориями, и они начинают влиять на погоду и прохождение атмосферных фронтов, циклонов, заставляя дожди обходить эти места стороной. Это может спровоцировать наводнения в других районах, может спровоцировать формирование устойчивого антициклона над зоной пожаров", - рассказал BBC руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин

По его словам, надежда есть только на устойчивые осенние дожди.

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