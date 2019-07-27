Ботсад в Крыму заменил скульптуру древнеримской богини на бюст Ленина

Копірайт зображення Нікітський ботанічний сад

В Никитском ботаническом саду в Крыму демонтировали статую древнеримской богини Флоры, а вместо нее установили бюст Владимира Ленина.

Как сообщает агентство "Интерфакс", таким образом руководство ботсада выполняет решение подконтрольного России 21-го апелляционного арбитражного суда Севастополя.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украина считает территорию полуострова временно оккупированной.

На странице Никитского ботанического сада говорится, что день установления бюста "по-своему войдет в историю сада".

Бронзовая скульптура древнеримской богини Флоры была установлена в ботаническом саду в 2012 году в честь 200-летия учреждения.

До этого там на протяжении многих десятилетий стоял памятник тому же Владимиру Ленину. Еще раньше - с 1930-х до 1950-х - на этом месте находился бюст советского деятеля Вячеслава Молотова.

"В 2018 году (по чьему обращению мы точно не знаем) комитет по охране культурного наследия пришел с проверкой, почему на пьедестале стоит не Ленин, а Флора. И выдали представление, что это неправильно", - рассказал представитель ботсада.

Копірайт зображення Нікітський ботанічний сад

"Никитский ботсад пытался сопротивляться в судах, потому что с ботанической, эмоциональной, исторической точки зрения логичнее в центральном партере Никитского сада Флора, а не Ленин, но суд постановил иначе", - добавил собеседник "Интерфакса".

Бронзовую статую Флоры не уберешь с территории Ботанического сада полностью, а перенесут и установят в другом месте.

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