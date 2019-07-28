Копірайт зображення Nathalie Birli Image caption Натали Бирли - профессиональная австрийская спортсменка

Австрийская триатлонистка, которая заявила, что ее похитили, душили и угрожали утопить, рассказала, что убедила своего похитителя освободить ее после того, как похвалила его орхидеи.

Натали Бирли говорит, что ее похитили, когда она ехала на велосипеде в окрестностях Граца во вторник.

По ее словам, "исполненный ненависти" похититель сбил ее своим фургоном, после чего отвез к себе домой, где ей пришлось пройти через ужасные испытания.

Впрочем, лишь несколько часов спустя Бирли удалось убедить мужчину отвезти ее домой.

Инцидент, который она позже описала в Facebook как "кадры из плохого фильма", закончился тем, что полиции удалось отследить ее велосипед в доме 33-летнего подозреваемого и арестовать его.

"Предложила сделку"

27-летняя Бирли рассказала австрийскому таблоиду Kronen Zeitung, что когда она около 17:00 ехала на велосипеде, на нее наехал автомобиль, из которого вышел мужчина, ударил ее палкой по голове, связал и бросил на заднее сиденье.

Спортсменка, которая сломала руку во время аварии, рассказала, что потеряла сознание, очнулась голой и привязанной к стулу в незнакомом доме.

Мужчина с ножом сначала обещал, что отпустит на следующий день, завязал ей глаза и насильно поил алкоголем.

Однако потом он попытался ее задушить, а затем затащил в ванную и сказал, что хочет ее утопить.

Именно тогда она заметила его орхидеи и похвалила их. После этого он разговорился и начал рассказывать о своем "мертвом отце, алкозависимой матери и подругах, которые ему изменяли".

Это, по словам Бирли, дало ей возможность попросить похитителя ее освободить, предложив сделку.

"Я предложила ему сделать вид, что это был несчастный случай", - рассказала женщина.

Мужчина согласился, развязал свою жертву и отвез ее домой, где ее партнер - который был дома с их трехмесячным сыном - позвонил в полицию.

В среду, находясь в безопасности в медицинском центре, Бирли поблагодарила всех, кто ее искал, но добавила, что дом, в котором ее удерживал похититель, было бы невозможно найти.

"Слава Богу, я смогла освободиться, и со мной все в порядке - кроме сломанной руки и травмы головы", - написала она.

Представитель полиции Граца Фриц Грюндниг подтвердил АР, что по подозрению в похищении арестован мужчина.

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