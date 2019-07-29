Image caption Дмитрий Разумков говорит, что за все заплатила партия, но сколько именно - не уточнил

В Трускавце открылась "Школа депутатов" для представителей пропрезидентской партии "Слуга народа". Корреспондент BBC News Украина Жанна Безпятчук побывала там вместе с будущими законодателями - и вот что увидела.

Лидер партии Дмитрий Разумков (которому прочат кресло председателя Верховной Рады) сказал, что отсутствие высшего образования у некоторых депутатов - не проблема.

"Есть люди, которые не имели высшего образования, но достигли высот", - пояснил он.

Image caption В "Школу" приехало около 250 будущих депутатов, а также тех, кто может получить мандат, если кто-то из них пойдет в правительство

Как заявили организаторы, "Школа" - это образовательный проект для новоиспеченных парламентариев, который организует Киевская школа экономики.

Депутатам пообещали "жесткий формат" - лекции и групповые занятия с 8:30 до 21:30.

"Это реально жесть... Посмотрим, кто выдержит", - анонсировал Тимофей Милованов из КШЭ.

В разговоре с BBC News Украина он рассказал, что депутатов учат структуре принятия решений.

"Работаем по программе топовых бизнес-школ. То, что даем, нужно развивать всю жизнь", - пояснил Тимофей Милованов.

Журналисты знакомятся с новоиспеченными парламентариями, среди них - много новых лиц.

Некоторые из медийщиков даже путают с депутатами своих же коллег, говорит корреспондент BBC News Украина.

А так новоизбранные депутаты выполняют задачи - анализируют кейсы.

Еще депутатов обучают установкам на сотрудничество и положительную мотивацию.

Каждого участника школы просят объяснить, как он в рамках своей специализации сможет способствовать увеличению ВВП, рассказал Милованов.

Кроме него в понедельник тренером депутатов будет также новый глава таможни Максим Нефедов.

Копірайт зображення rixos.ua

Деньги партии

Сама "Школа Зе депутатов" проходит в пятизвездочном курортном комплексе "Rixos-Прикарпатье", где самый дешевый одноместный номер с завтраком сейчас стоит от 2900 тыс. грн в сутки, а номер на двоих - от 3500 тыс. грн.

Копірайт зображення rixos.ua

Цена панорамного люкса на одного человека составляет 8250 грн, на двоих - 8850 грн, апартаменты - около 20 000 грн.

В отеле есть бассейны, бары и рестораны, а также SPA-центр, боулинг и тренажерный зал.

Копірайт зображення rixos.ua Image caption Аквазона

В партии "Слуга народа", которая оплачивает "Школу", объяснили выбор отеля нехваткой времени на организацию и нехваткой мест в других местах.

"Школу" финансирует партия, а откуда на это у партии деньги - вы увидите в отчетах для НАПК", - рассказал Дмитрий Разумков.

Точную стоимость проекта он не назвал.

Копірайт зображення rixos.ua Image caption SPA-центр

Выбор отеля также объяснили тем, что здесь есть большой конференц-зал, где можно поставить 29 столов для обучения будущих депутатов в группах.

Всего в "Школу" приехали около 250 избранников от "Слуги народа".

Image caption Все обучение проходит в большом конференц-зале

В то же время, как отмечает корреспондент BBC News Украина, есть и те кандидаты из списка СН, которые по состоянию на сейчас не попадают в Раду, но могут получить депутатский мандат, если несколько человек из проходной части списка пойдут в исполнительную власть.

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