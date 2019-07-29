Школа депутатов: в Трускавце учат избранников от "Слуги народа"
В Трускавце открылась "Школа депутатов" для представителей пропрезидентской партии "Слуга народа". Корреспондент BBC News Украина Жанна Безпятчук побывала там вместе с будущими законодателями - и вот что увидела.
Лидер партии Дмитрий Разумков (которому прочат кресло председателя Верховной Рады) сказал, что отсутствие высшего образования у некоторых депутатов - не проблема.
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"Есть люди, которые не имели высшего образования, но достигли высот", - пояснил он.
Как заявили организаторы, "Школа" - это образовательный проект для новоиспеченных парламентариев, который организует Киевская школа экономики.
Депутатам пообещали "жесткий формат" - лекции и групповые занятия с 8:30 до 21:30.
"Это реально жесть... Посмотрим, кто выдержит", - анонсировал Тимофей Милованов из КШЭ.
В разговоре с BBC News Украина он рассказал, что депутатов учат структуре принятия решений.
"Работаем по программе топовых бизнес-школ. То, что даем, нужно развивать всю жизнь", - пояснил Тимофей Милованов.
Журналисты знакомятся с новоиспеченными парламентариями, среди них - много новых лиц.
Некоторые из медийщиков даже путают с депутатами своих же коллег, говорит корреспондент BBC News Украина.
А так новоизбранные депутаты выполняют задачи - анализируют кейсы.
Еще депутатов обучают установкам на сотрудничество и положительную мотивацию.
Каждого участника школы просят объяснить, как он в рамках своей специализации сможет способствовать увеличению ВВП, рассказал Милованов.
Кроме него в понедельник тренером депутатов будет также новый глава таможни Максим Нефедов.
Деньги партии
Сама "Школа Зе депутатов" проходит в пятизвездочном курортном комплексе "Rixos-Прикарпатье", где самый дешевый одноместный номер с завтраком сейчас стоит от 2900 тыс. грн в сутки, а номер на двоих - от 3500 тыс. грн.
Цена панорамного люкса на одного человека составляет 8250 грн, на двоих - 8850 грн, апартаменты - около 20 000 грн.
В отеле есть бассейны, бары и рестораны, а также SPA-центр, боулинг и тренажерный зал.
В партии "Слуга народа", которая оплачивает "Школу", объяснили выбор отеля нехваткой времени на организацию и нехваткой мест в других местах.
"Школу" финансирует партия, а откуда на это у партии деньги - вы увидите в отчетах для НАПК", - рассказал Дмитрий Разумков.
Точную стоимость проекта он не назвал.
Выбор отеля также объяснили тем, что здесь есть большой конференц-зал, где можно поставить 29 столов для обучения будущих депутатов в группах.
Всего в "Школу" приехали около 250 избранников от "Слуги народа".
В то же время, как отмечает корреспондент BBC News Украина, есть и те кандидаты из списка СН, которые по состоянию на сейчас не попадают в Раду, но могут получить депутатский мандат, если несколько человек из проходной части списка пойдут в исполнительную власть.