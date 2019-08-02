"Юридически ничтожный документ" - юрист о заявлении Богдана

Копірайт зображення УНІАН

В пятницу президент Владимир Зеленский сообщил, что заявление главы его офиса Андрея Богдана на увольнение действительно существует, но оно не подписано.

Более того, глава государства добавил, что все члены его команды с самого начала написали такие заявления. Если не будут справляться с работой, в любой момент уйдут в отставку.

"В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды, который не держится за кресло. С самого начала работы они написали заявления", - сказал президент.

Впоследствии это подтвердил и сам Андрей Богдан в Facebook: "Мы все написали заявления об увольнении))) За кресло не держимся!"

BBC News Украина побеседовала с адвокатом Верой Крат о том, имеют ли юридическую силу такие заявления об уходе с "открытой датой" и можно ли считать юридически правильным документ "об увольнении" Андрея Богдана, который в четверг попал в СМИ.

"С момента желания"

"В заявлении на увольнение должна стоять дата, подпись и указано с какого числа человек увольняется", - отмечает Вера Крат.

Ничего этого нет на фото якобы "заявления" об увольнении Богдана (который, кстати, сам является юристом).

Копірайт зображення Facebook Image caption Фото этого "заявления Богдана" распространил ряд изданий и соцсети

Поэтому нельзя считать юридически правильным и формулировку: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

"В заявлении должна быть указана точная дата, когда человек намерен покинуть пост. А на основании этого (обнародованного "заявления "Богдана", - Ред.) нельзя законным путем уволить человека... Это - юридически ничтожный документ", - отмечает адвокат.

По закону, человек, который увольняется по собственному желанию, должен подтвердить такое желание на момент подписания заявления.

Кроме того, он имеет право отозвать такое заявление в течение 14 дней. Это позволяет Кодекс законов о труде.

Уже написанные заявления

Копірайт зображення Офис президента Украины Image caption Зеленский объяснил ситуацию с Богданом во время своего визита в Ивано-Франковскую область. Андрей Богдан сопровождал его и в этой поездке

Вызывает вопросы и наличие "уже написанных" заявлений на увольнение других членов команды Зеленского, о которых он сам же и рассказал.

"В Украине есть отдельные случаи, когда человек при приеме на работу пишет заявление об увольнении без даты, и это заявление лежит в сейфе. Но в случае возникновения спора суды могут провести экспертизу, если будет доказано, что подпись и дата сделаны разными лицами, то можно доказывать, что не было волеизъявления [об увольнении] на дату издания приказа об увольнении", - обращает внимание Крат.

Поэтому, по ее словам, такие заявления с "открытыми датами" фактически являются незаконными.

"Есть не одно решение, когда работник доказал, что заявление [об увольнении] подписано за несколько месяцев или лет до момента издания приказа, и суд восстанавливал его на работе с выплатой компенсаций", - добавляет юрист.

В целом же практика написания заявлений об увольнении с "открытыми датами" существует потому, что по закону работодатель не может просто взять и уволить работника (уволиться по собственному желанию может только сам работник).

"Работодателю нужно найти основания в законе. Это может быть согласие сторон, собственное желание работника, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности, прогулы. Поэтому и берутся заявления с "открытыми датами", - объясняет Вера Крат.

Почему об этом говорят?

Копірайт зображення УНИАН

Накануне в украинских СМИ появилась новость со ссылкой на "источники в Офисе президента" о якобы отставке Андрея Богдана.

Также было опубликовано фото документа с формулировкой: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Правда, в заявлении не было адресата, а на фото не было видно ни даты, ни подписи.

Среди причин "отставки" стали называть также требования США и противоречия Андрея Богдана с мэром Киева Виталием Кличко, которого глава Офиса президента призывает подать в отставку с должности главы КГГА.

Вечером в четверг BBC News Украина в Офисе президента "отставку Богдана" не подтвердили.

А сам он через несколько часов после появления сообщений о нем опубликовал в Facebook нецензурную шутку в адрес Виталия Кличко. На основании этого некоторые СМИ сделали вывод, что вся ситуация была своего рода троллингом главы Офиса президента.

Сам президент Зеленский прояснил ситуацию только на следующий день во время визита в Ивано-Франковскую область.

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