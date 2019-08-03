Как обидеть собеседника точкой в сообщении

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"Звучит неплохо".

Что вы чувствуете, когда приглашаете друга на ужин, а в ответ получаете такое сообщение? С точкой в конце.

А теперь представьте, что друг написал бы вам то же самое, но немного иначе. Ну, например:

"Звучит неплохо"

или даже

"Звучит неплохо!"

Гретхен Маккалох, которая занимается интернет-лингвистикой, говорит, что все больше и больше людей воспринимают точку в конце сообщения как грубость.

Все из-за особенностей нашего общения в приложениях типа WhatsApp и Facebook Messenger.

"Если вы молодой человек и отправляете кому-то сообщение, то стандартный способ отделить ваши реплики друг от друга - просто отправить несколько отдельных сообщений", - говорит Маккалох.

"Поскольку главное в интернет-переписке - это само сообщение, то дополнительные элементы могут вызвать дополнительные интерпретации".

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Исследование Бингемтонского университета, проведенное в 2015 году среди 126 студентов, показало, что сообщения, заканчивающееся точкой, показались им менее искренними.

В речи точка чаще всего сопровождается снижением голоса - это помогает понять, что речь идет о конце предложения. В то же время она также ассоциируется с определенной формальностью и серьезностью, добавляет Маккалох.

"Точка - это вполне нормально, если ваше сообщение передает что-то серьезное. Проблема возникает, когда вы пишете что-то положительное, а потом вдруг ставите точку. Именно это противопоставление и вызывает ощущение пассивной агрессии со стороны собеседника".

Поэтому, как мы можем понять: ваш адресант действительно чем-то раздражен, или точка в его сообщении ничего не значит?

Эрика Дерикс, преподаватель лингвистики в Астонском университете в Бирмингеме, говорит, что все зависит от контекста.

"Если ваши друзья во время переписки не ставят точек, а потом вдруг ее используют, возможно, они пытаются вам на что-то намекнуть", - говорит Дерикс.

Кроме того, объясняет она, на использование пунктуации в интернет-переписке также сильно влияет возраст собеседников и то, как часто они пользуются мессенджерами.

К примеру, молодые люди более склонны отправлять сообщения без точек.

Лень и невежество или креативность?

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Использование неформальной грамматики и сленга в переписке иногда сопровождается обвинениями в необразованности и лени.

Однако Маккалох отмечает, что во времена, когда в смартфонах есть режим автоматического исправления ошибок, использовать сленг или намеренно неправильные высказывания, наоборот, требует от пользователей дополнительных усилий - поэтому вряд ли можно говорить о лени.

Кроме того, интернет-переписка заставляет людей придумывать новые способы выражения собственных эмоций и интонаций - без использования языка тела и голоса.

"После нескольких десятилетий опыта переписки мы уже имеем такое огромное количество способов выразить иронию или что-то другое", - говорит ученый.

К примеру, акроним "лол" (от англ. Laugh out loud) может означать как искреннюю улыбку, так и сарказм. Также не стоит забывать об эмодзи.

По словам Гретхен Маккалох, все эти вещи стимулирует лингвистическую креативность.

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