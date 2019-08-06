Владимир Кравченко - новый командующий на Донбассе. Что о нем известно

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Владимир Кравченко

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Перед этим он уволил руководителя Операцией объединенных сил на Донбассе Александра Сирского и сразу назначил его на высокую должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Петр Порошенко назначил Сирского командующим ООС только 6 мая этого года.

Владимир Кравченко до сегодняшнего дня был командующим войсками оперативного командования "Север" с центром в Чернигове, которое распространялось на северные области Украины.

Кравченко женат. Задекларировал совместную с женой квартиру в городе Владимир-Волынский Волынской области, которую приобрел в 2007 году.

В 2017 году получил земельный участок вблизи Чернигова. Имеет автомобиль Mersedes Benz 1998 года выпуска.

За прошлый год он официально заработал 314 тысяч гривен.

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