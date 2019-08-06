Владимир Кравченко - новый командующий на Донбассе. Что о нем известно
Президент Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.
Перед этим он уволил руководителя Операцией объединенных сил на Донбассе Александра Сирского и сразу назначил его на высокую должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Петр Порошенко назначил Сирского командующим ООС только 6 мая этого года.
Владимир Кравченко до сегодняшнего дня был командующим войсками оперативного командования "Север" с центром в Чернигове, которое распространялось на северные области Украины.
Кравченко женат. Задекларировал совместную с женой квартиру в городе Владимир-Волынский Волынской области, которую приобрел в 2007 году.
В 2017 году получил земельный участок вблизи Чернигова. Имеет автомобиль Mersedes Benz 1998 года выпуска.
За прошлый год он официально заработал 314 тысяч гривен.