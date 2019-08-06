Июль 2019-го стал самым жарким месяцем в истории - ученые

Копірайт зображення AFP Image caption Этим летом жара в Европе бьет все рекорды

Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщает европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

Ученые утверждают, что это очередной признак беспрецедентного потепления на Земле.

Во многих европейских странах и в Северном полярном круге были побиты температурные рекорды.

Температура в июле 2019 года только на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года, который являлся предыдущим рекордсменом по жаркой погоде в глобальном масштабе.

Сообщает исследователи Copernicus.

Стоит отметить, что жаркий июль последовал за таким же рекордно знойным июнем, что подтвердили данные многих мировых агентств по наблюдению за климатом.

Копірайт зображення AFP

По информации ученых, в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2000 годов.

В своих исследованиях Copernicus, который финансируется ЕС, опирается на данные спутникового наблюдения.

Исследователи не могут напрямую связать температурные рекорды с изменением климата, однако среди ученых есть общее понимание того, что наиболее вероятным объяснением происходящих процессов является влияние человека на изменение климата.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram