Зеленский: "Позвонил Путину, попросил повлиять на ту сторону"

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В среду президент Владимир Зеленский и начальник Генштаба Руслан Хомчак выступили на брифинге относительно обострения ситуации на Донбассе.

Хомчак сообщил, что с 21 июля, когда на Донбассе было объявлено перемирие, в районе ООС погибли 6 военнослужащих, четверо из них - 6 августа. Еще 9 военных получили ранения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что утром обсудил это с президентом России Владимиром Путиным.

"Я сегодня утром только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".

Второй вопрос, который президент Украины затронул в разговоре с Путиным, - ситуация с разминированием в районе КПВВ "Станица Луганская".

"Мы продолжаем разминирование, и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста", - сказал он. - Я говорю - наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам".

Он напомнил, что "все говорят что хотят мира", однако, кроме слов, необходимы "быстрые шаги".

Также Зеленский раз призвал как можно скорее провести встречу в нормандском формате: "Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".

Президент анонсировал, что сегодня может поговорить с лидерами Франции и Германии. Зеленский вскоре вылетает в Турцию, но пообещал вернуться, если здесь "что-то случится".

Обострение на Донбассе

Копірайт зображення Пресс-центр ООС

Накануне стало известно, что в течение суток 6 августа на Донбассе погибли четверо украинских военных.

В Минобороны отметили что все смерти являются результатом "двух российско-оккупационных обстрелов" по украинским позициям.

Первый из них был совершен около 1:00 ночи в селе Богдановка, что в Донецкой области.

Второй обстрел был совершен после 10 утра возле Павлополя Донецкой области.

В течение последних дней штаб ООС сообщал о регулярном нарушении режима тишины со стороны врага - в частности, обстрелах из минометов калибра 82 мм, применение которых запрещено минскими соглашениями.

21 июля в зоне боевых действий на Донбассе начался режим перемирия по всей линии соприкосновения - об этом стороны договорились во время переговоров в Минске.

При этом украинская сторона подчеркивала, что в случае нарушения режима тишины врагом отвечать на это будут "адекватно".

За 11 месяцев минувшего года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов.

Еще 776 военнослужащих были ранены в боях.

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