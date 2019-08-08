Зеленский рассказал, где в Украине разрешат казино

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Утром в четверг, 8 августа, Владимир Зеленский выступил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле и рассказал, в частности, о планах легализовать игорный бизнес.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвездочных отелях", - сказал президент Украины.

Сейчас в Украине работают всего 9 пятизвездочных отелей. Три из них - в Харькове, два - в Одессе, Киеве и Трускавце.

Он добавил, что такое разрешение будет стимулировать развитие туристического сектора, - в частности в регионе Черного моря.

"Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - добавил президент.

Что еще пообещал Зеленский?

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Во время своего выступления Зеленский также рассказал и о других изменениях, которые, по его планам, ожидают Украину.

"В ближайшие пять лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти на 5-7% в год, и я приглашаю турецкий бизнес расти вместе".

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тысячи километров дорог, увеличить число реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность", - сказал президент.

Он также пообещал, что уже этой осенью парламент примет закон о концессиях и проведет земельную реформу.

"Это позволит уже в следующем году создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине уже есть турецкие компании, которые пользуются украинской землей, и надеется, что со временем таких компаний будет становиться все больше.

Визит в Турцию

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Накануне Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом и уже провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча между президентами стран состоялась в формате "тет-а-тет" и продолжалась на час дольше запланированного. Зеленский и Эрдоган говорили о Донбассе, экономическом сотрудничестве, аннексии Крыма и проблеме преследования крымских татар, а также о сотрудничестве в строительстве дорог и аэропортов.

Реджеп Эрдоган во время брифинга выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных вчера на Донбассе и называл Владимира Зеленского другом.

"Мы рассмотрели все аспекты украинско-турецких отношений, мы пересмотрели шаги, которые должны сделать на пути развития торгово-экономического сотрудничества. Пришло время финализировать переговоры о свободной торговле, которые длятся много лет, - сказал по итогам встречи Эрдоган. - В прошлом году 1,3 млн украинский посетили Турцию, это лучший показатель того, как развились гуманитарные связи между нашими народами".

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Турцию за поддержку украинского суверенитета и напомнил, что Реджеп Эрдоган одним из первых поздравил его с победой как после президентских выборов, так и после парламентских.

Кроме того, он выразил надежду на увеличение объемов торговли между странами и пригласил турецкий бизнес работать в Украину.

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