13-летний украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду

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13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"13-летний спортсмен победил в индивидуалке на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли", - сообщается на странице НОК в Facebook.

В заключительный день чемпионата по прыжкам в воду, который проходил в Киеве, украинский спортсмен завоевал золото, опередив француза Бенжамена Оффре и россиянина Руслана Тернового.

В общем зачете чемпионата украинские спортсмены заняли второе место с семью медалями - тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзой. На первом месте в командном зачете Россия, на третьем - Германия.

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