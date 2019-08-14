Правительство Гройсмана не будет рассматривать увольнение Кличко

Копірайт зображення УНІАН

Кабинет министров под руководством Владимира Гройсмана не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской администрации.

С просьбой уволить мэра столицы с должности главы КГГА ранее обратился в Кабмин Офис президента.

Сам Виталий Кличко критиковал такие намерения команды президента и связывал это с желанием людей Зеленского установить контроль над бюджетом столицы.

О том, что действующий состав правительства не будет рассматривать этот вопрос, заявил представитель Гройсмана Василий Рябчук.

Офис президента против Кличко

В конце июля Офис президента направил в правительство письмо с просьбой внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Однако рассмотрение этого вопроса отложили, поскольку Кабмин ушел в отпуск.

В Офисе президента объяснили: "Это сделано в соответствии с требованиями закона. Так же, как были представления на увольнение глав других облгосадминистраций".

Впоследствии на брифинге руководитель ОП Андрей Богдан сказал, что Виталий Кличко - неэффективный руководитель города, он не может справиться со "смотрящими".

"Я его лично шесть раз - то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, происходящей в Киеве", - заявил Андрей Богдан.

Копірайт зображення Уніан

Также руководитель ОП рассказал, что к нему якобы обращался адвокат одного из "смотрящих", который предложил половину нелегальных доходов в Киеве, составляющих 40 млн долларов в год. В то же время привести подтверждение такого разговора Андрей Богдан не смог, поскольку "не был к ней готов".

Кроме того, он призвал Виталия Кличко уйти в отставку с поста главы КГГА еще и из-за "политической ответственности", ведь мэра столицы в свое время избрали главой партии БПП "Солидарность".

Реакция Кличко

Виталий Кличко назвал заявления руководителя Офиса президента "байками из склепа" и "подборкой сплетен, манипулятивными домыслами".

Он сообщил журналистам, что люди из Офиса президента пытаются давить. "Мне поступил звонок - господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями. Мне были озвучены две фамилии - я могу выбирать, с тем или иным. Это были фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко", - заявил тогда Кличко.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO Image caption В разгар спора Кличко задействовал "тяжелую артиллерию" - встретился с двокатом Трампа Руди Джулиани и выставил фото в соцсетях.

"Киевляне выбирают власть, которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей", - пояснил Кличко.

В чем проблема

Виталий Кличко - избранный мэр Киева. Однако исполнительная власть в городе принадлежит Киевской городской государственной администрации. По традиции главой КГГА президент назначает именно избранного мэра столицы. Но законодательно эти вещи четко не закреплены.

В Конституции четко указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.

Согласно закону о "Столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Должен ли мэр совмещать должность председателя КГГА там не указано.

Статья 118 Конституции утверждает, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров". Также нет никакой конкретики относительно объединения должностей главы КГГА и мэра.

Однако в 2003 году Конституционный суд уже толковал 118 статью Конституции и четко определил, что президент обязан назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра.

"Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации", - говорится в действующем решении Конституционного суда.

"Свой человек" для Зеленского

Ранее генеральный директор медиахолдинга "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко, избранный в новый состав Верховной Рады по списку "Слуги народа", заявил, что политсила президента инициирует принятие нового закона о столице, который предусматривал бы разделение должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации .

"Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты относительно перераспределения полномочий и делегирования их в районы, относительно того, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время", - заявлял Ткаченко.

Сам Виталий Кличко ранее подтверждал, что в июле встретился с Владимиром Зеленским, и тот сообщил ему о планах разделить должности городского головы и главы КГГА, чтобы назначить "своего человека".

"Спасибо, что не из прессы я об этом узнал. Отмечу еще раз: лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет предназначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств", - сказал Кличко в видеообращении.

"Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - добавил он.

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