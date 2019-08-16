"На меня покушение!" - депутата облили чем-то вроде фекалий. Полиция объявила план "Перехват"

Копірайт зображення Віталій Купрій / Facebook

Утром в пятницу в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на депутата Виталия Куприя.

Как сообщили в Нацполиции, мужчине сначала брызнули в лицо слезоточивым газом "Терен 4", а затем облили его одежду "жидкостью с резким неприятным запахом, напоминающим экскременты".

Чтобы установить природу вещества, будет проведена экспертиза.

Тем временем правоохранители объявили операцию "Перехват" с целью задержать нападавших, которые скрылись с места происшествия на автомобиле. Об их задержании пока не сообщалось.

Сам пострадавший политик выложил в своем фейсбуке видеообращение, в котором назвал произошедшее, покушением на себя.

"Только что было совершено уже третье или четвертое покушение на меня. Меня обожгли сейчас баллончиком с жидкостью - все плечо, - не знаю, что это, он так воняет ... Сейчас вызвали скорую, полицию", - рассказал Куприй.

По его словам, среди нападавших были двое парней и одна девушка.

Позже он выложил на своей странице их фото, а также видео драки и попросил подписчиков помочь их распознать.

Также Куприй обнародовал, как он утверждает, документы нападавших. Их он якобы нашли в сумке, которую у одного из них смог выбить охранник.

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