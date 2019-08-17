"Король наркоинтернета", сбежавший перед депортацией, оказался в Умани. Его задержали

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В Умани задержали основателя сети по распространению наркотиков TeleGrass Амоса Дов Сильвера. Накануне "король наркоинтернета" сбежал от украинских правоохранителей в киевском аэропорту прямо перед депортацией в Израиль.

Информацию о задержании BBC News Украина сообщил руководитель СБУ Иван Баканов.

"Это правда, был задержан", - сказал он.

По данным спецслужбы, в ближайшее время Дова Сильвера экстрадируют из Украины.

Также правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в помощи побега наркоторговца из аэропорта "Борисполь".

Блогер Юрий Бутусов написал в Facebook, что Амоса Дова Сильвера нашли в Умани.

"Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе", - сказал он.

В пятницу Сильвер, которого должны были экстрадировать из Украины в Израиль, исчез в аэропорту Киева после прохождения регистрации на рейс.

По данным израильских СМИ, в аэропорту он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в магазин дьюти-фри и исчез.

Кто он такой?

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

В интервью израильской газете Haaretz он рассказывал, что рассматривает TeleGrass в первую очередь как идеологический проект - "шаг на пути к легализации марихуаны".

Он имеет двойное гражданство США и Израиля. В марте 2019 года он был арестован в Киеве по запросу властей Израиля. Там он обвиняется в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ.

В Израиле его неоднократно задерживали за торговлю марихуаной, а его водительские права аннулировали после того, как он признался психиатру, что курил за рулем.

Задержание в Украине

В марте этого года 2019 года Сильвер сообщил в Facebook, что находится в Киеве и через TeleGrass купил коноплю трех разных сортов.

Правоохранительные органы Израиля и Служба безопасности Украины сообщали, что он прилетел в Украину вести переговоры с местными участниками нелегального наркобизнеса.

Знакомый Сильвера на условиях анонимности рассказывал изданию "Страна", что его заманили в Киев обманом. 12 марта основателя TeleGrass задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Вскоре после задержания Сильвера в Киеве израильская полиция провела аресты 42 человек, занятых в организации работы TeleGrass. Сайт платформы перестал работать.

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