"Король наркоинтернета", сбежавший перед депортацией, оказался в Умани. Его задержали
В Умани задержали основателя сети по распространению наркотиков TeleGrass Амоса Дов Сильвера. Накануне "король наркоинтернета" сбежал от украинских правоохранителей в киевском аэропорту прямо перед депортацией в Израиль.
Информацию о задержании BBC News Украина сообщил руководитель СБУ Иван Баканов.
"Это правда, был задержан", - сказал он.
По данным спецслужбы, в ближайшее время Дова Сильвера экстрадируют из Украины.
Также правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в помощи побега наркоторговца из аэропорта "Борисполь".
Блогер Юрий Бутусов написал в Facebook, что Амоса Дова Сильвера нашли в Умани.
"Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе", - сказал он.
В пятницу Сильвер, которого должны были экстрадировать из Украины в Израиль, исчез в аэропорту Киева после прохождения регистрации на рейс.
По данным израильских СМИ, в аэропорту он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в магазин дьюти-фри и исчез.
Кто он такой?
Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.
В интервью израильской газете Haaretz он рассказывал, что рассматривает TeleGrass в первую очередь как идеологический проект - "шаг на пути к легализации марихуаны".
Он имеет двойное гражданство США и Израиля. В марте 2019 года он был арестован в Киеве по запросу властей Израиля. Там он обвиняется в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ.
В Израиле его неоднократно задерживали за торговлю марихуаной, а его водительские права аннулировали после того, как он признался психиатру, что курил за рулем.
Задержание в Украине
В марте этого года 2019 года Сильвер сообщил в Facebook, что находится в Киеве и через TeleGrass купил коноплю трех разных сортов.
Правоохранительные органы Израиля и Служба безопасности Украины сообщали, что он прилетел в Украину вести переговоры с местными участниками нелегального наркобизнеса.
Знакомый Сильвера на условиях анонимности рассказывал изданию "Страна", что его заманили в Киев обманом. 12 марта основателя TeleGrass задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Вскоре после задержания Сильвера в Киеве израильская полиция провела аресты 42 человек, занятых в организации работы TeleGrass. Сайт платформы перестал работать.