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Владимир Зеленский в ночь на четверг прокомментировал информацию о возможном возвращении России в саммит "Большой восьмерки".

Накануне СМИ сообщили, что президенты США и Франции обсудили возможность приглашения России для участия в саммите этого объединения в 2020 году.

"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны", - написал президент Украины в своем Facebook.

По его словам, возвращение Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Реакция России

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали заявление Владимира Зеленского.

"Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв", - написала в своем Facebook пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова.

В частности, она обратила внимание на содержание заявления: "Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии".

Также, по словам Захаровой, Россию постоянно обсуждают на встречах "Большой семерки", она также участвует в работе Совбеза ООН. Поэтому, по ее мнению, высказывание "снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" является некорректным.

Откуда информация?

Накануне телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США сообщил, что необходимо пригласить Россию к участию в саммите стран "Большой семерки" в 2020 году. Таким образом, будет восстановлен формат "Большой восьмерки".

На эту информацию уже отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон. Оба они не согласны с такой инициативой.

Меркель связала возвращение России в G8 с выполнением Минских договоренностей, а британский премьер поддержал лидера Германии и, кроме Украины, еще вспомнил события в Солсбери.

Сам Макрона позже сказал, что Россия не может просто так, без выполнения условий, вернуться в саммит "Большой восьмерки".

"Исключение России было связано с захватом украинской территории. Поэтому важным условием является принятие решения относительно Украины", - прокомментировал он.

Большая восьмерка - международный клуб, объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию.

После аннексии Крыма в 2014 году Россию исключили из этого объединения, в результате чего клуб собирался в составе "Большой семерки".

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