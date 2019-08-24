Зеленский о Крыме и Донбассе: "Настанет день и мы соберемся вместе"
Владимир Зеленский на торжественном мероприятии, приуроченному ко Дню независимости Украины, призвал украинцев к объединению.
24 августа в Украине отмечают 28-й годовщину независимости.
"Сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства - день, когда она получила независимость", - начал свое выступление Владимир Зеленский.
По его словам, уже сформировалось целое поколение тех, кто родился в независимой Украине - это "ментальная опора свободы, демократии и развития".
В своей речи президент перечислил достижения и вызовы, стоящие перед Украиной с момента обретения независимости.
В 2014 году, по его словам, Украина "родилась во второй раз как страна и как общество, люди объединились и сплотились".
В своем выступлении Владимир Зеленский также упомянул Крым и Донбасс.
"У каждого из нас разрывается сердце, и любые победы или достижения - неполноценны, ведь наша семья - неполная".
"Настанет день и мы соберемся вместе", - заверил он.
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Символом нынешнего Дня Независимости, по замыслу режиссера Алана Бадоева, стал белый цвет, как цвет чистоты и мира. В белое были одеты участники торжественных мероприятий, белый наряд выбрала и супруга президента Елена Зеленская.
Мероприятие началось с минуты молчания. Участники почтили память всех, кто положил жизнь за Украину. Президент вместе с женой возложили цветы к памятнику "Героям Небесной Сотни".
На Майдане Независимости присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. В команде Петра Порошенко объяснили BBC News Украина отсутствие пятого президента тем, что "это его реакция на отмену парада". "Решение об этом (отмене парада. - Ред.) у Петра Порошенко считают ошибкой", - сказал источник.
По информации корреспондента BBC News Украина, в центре Киева усилены меры безопасности, на Майдане Незалежности установили рамки с металлоискателями.
По данным Нацполиции, правоохранители перешли на усиленный режим несения службы по всей территории Украины. В стране проведут около тысячи массовых мероприятий, безопасность и порядок которых обеспечивают 13 тысяч правоохранителей.