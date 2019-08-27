Сколько Украинская армия потеряла бойцов в Иловайске? Новые данные Генштаба ВСУ

Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся как заложникм (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб ВСУ.

Там уточнили и потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором: "Именно 29 августа 2014: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются без вести пропавшими), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы по экспертизе ДНК по состоянию на 16 августа 2019".

Такие цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД Украины, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее украинская военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске были 366 бойцов.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью "Радио Свобода" рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

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Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC News Украина, общие потери сил АТО под Иловайскому в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском.

24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа как День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

По данным украинской военной прокуратуры, главной причиной таких потерь сил АТО в августе 2014 стало вторжение девяти батальонно-тактических групп российской армии.

Кроме того, на ситуацию повлиял низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и невыполнение приказов, а также "отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий - гибелью украинских военных".

В Москве факт вторжения своей армии на Донбасс отрицают и утверждают, что под Иловайском силы "ДНР" смогли провести удачную "контратаку".

Следствие Главной военной прокуратуры Украины по Иловайску еще не завершено. Его ход засекречен.

В 2018 году в украинском Генштабе озвучили и возможные потери российской регулярной армии на Донбассе.

"По информации, полученной от различных разведывательных органов, и по результатам нашей работы, во время Иловайских событий погибло немного более 200 военнослужащих Российской Федерации", - рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

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