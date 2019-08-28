Болтон о Мотор Сичи: Китай "украл" F-35, поэтому предостерегаю Украину

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Советник президента США Джон Болтон после встречи с руководством Украины заявил, что предостерег Киев от вредоносного экономического сотрудничества с Китаем, которое может привести к краже военных технологий.

Накануне визита Болтона в Киев американское издание The Wall Street Journal написало, что США хотят заблокировать приобретение китайцами украинского стратегического предприятия "Мотор Сич".

В Белом доме якобы считают, что для Пекина важна покупка завода, поскольку это существенно повысит оборонную мощь страны. Чтобы помешать этому, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и решил поговорить в Киеве с руководством Украины.

Львиная доля вопросов украинских журналистов по результатам визита Болтона касалась именно ситуации с возможной продажей компании "Мотор Сич".

Советник президента США напрямую отказался говорить о "Мотор Сичи" на пресс-конференции, но намекнул, о чем шла речь.

"Я не буду касаться конкретных компаний или экономических соглашений, а лучше расскажу о картине в целом. У нас есть разногласия во торговле с Китаем. Дисбаланс возник по веской причине - речь идет о годах и десятилетиях воровства интеллектуальной собственности и нарушения других прав, в частности, дискриминации американских инвесторов", - начал свой ответ Болтон на вопрос BBC News Украина по ситуации с компанией "Мотор Сич".

Он продолжил, что США обеспокоены политикой создания задолженностей в других странах, когда заключается якобы выгодная сделка с третьими государствами в отношении определенных предприятий. А в результате согласившаяся сторона оказывается с долгами.

"Нас беспокоит, то что Китай получает военные технологии. Мы видим, к примеру, что пятое поколение китайских истребителей очень похожи на американские самолеты F-35. Это потому, что это и есть истребители F-35. Они их просто украли", - откровенно заявил Болтон.

Он подчеркнул, что, когда США смотрят на экономику Украины и ее военную отрасль, они хотели бы, чтобы подобная экономическая политика Китая не имела здесь успеха.

"Было серьезное обсуждение с коллегами с украинской стороны. США и Украина думают, что можно сделать для решения проблемы", - добавил Болтон.

На вопрос, была ли у Болтона встреча с представителями компании "Мотор Сич", он ответил отрицательно.

Джон Болтон уточнил, что в Украине у него были встречи со многими высокопоставленными лицами - президентом, секретарем СНБО, министром обороны, другими.

Болтон также обсудил предстоящую встречу президентов Украины и США в Варшаве по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Что производит "Мотор Сич"

"Мотор Сич" - крупнейшая украинская компания по производству двигателей для самолетов и вертолетов. Это предприятие и модернизирует, и ремонтирует двигатели. Кроме того, оно производит агротехнику и газотурбинные электростанции.

Еще в 2018 году компания выпустила многоцелевой вертолет МСБ-2 "Надежда".

История предприятия началась в 1907 году, еще при Российской империи.

В 1994 году оно стало акционерным обществом с частным капиталом, и им продолжил руководить Вячеслав Богуслаев, который был директором этого объединения заводов с 1988 года.

С 2006 года он является президентом акционерного общества.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вячеслав Богуслаев

В 2014 году в результате войны на Донбассе на территории сепаратистов оказалось предприятие в городе Снежном, которое производило лопатки газотурбинных двигателей. В январе 2018 года Богуслаев заявил, что предприятие до сих пор принадлежит "Мотор Сичи", но управляется иностранной компанией.

В июле 2019 года СБУ сообщила, что компания финансировала деятельность вооруженных боевиков "ДНР" - Снежнянский завод платил налоги в "бюджет ДНР".

В 2018 году Служба безопасности провела ряд обысков на "Мотор Сичи". В пресс-службе ведомства сообщили, что иностранная компания строит завод, на котором хочет использовать украинские технологии, кроме того, иностранцы установили опосредованный контроль над контрольным пакетом акций "Мотор Сичи".

История с китайской компанией

В мае 2017 года вице-премьер Степан Кубив объявил, что "Мотор Сич" создаст с китайской компанией Skyrizon совместное предприятие, которое запустит производство авиадвигателей, собранных по украинским технологиям в китайском Чунцине.

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"Skyrizon и "Мотор Сич" создадут в китайском Чунцине совместное предприятие по выпуску авиационных двигателей по украинским технологиям. Мы хотим уже в 2017 году показать первый двигатель, который будет собран на этом заводе", - сказал Кубив.

Кроме того, китайская компания должна была инвестировать 250 млн долларов в производственные мощности "Мотор Сичи".

10 июля 2019 года Антимонопольный комитет Украины открыл дело о попытке приобретения Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государственной компанией "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

В АМКУ отметили, что это может повлиять на концентрацию на рынках авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей и промышленных газотурбинных приводов.

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