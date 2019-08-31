Первый скандал вокруг нового министра здравоохранения: в чем дело

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Уже второй день после назначения нового министра здравоохранения ознаменовался скандалом - руководитель фракции "Слуги народа" в парламенте назвал Зоряну Скалецкую временной персоной на этом посту.

Об этом Давид Арахамия заявил вечером 30 августа в эфире телеканала ZIK.

"Ситуация с Минздравом такая - Зоряна Скалецкая планировалась на первого заместителя министра, а на министра - Михаил Радуцкий. Но ему нужно три месяца, чтобы подготовиться, поэтому решили сделать такой переходный период", - пояснил Арахамия логику назначения.

По утверждению руководителя фракции, у которой есть большинство в парламенте, впоследствии эти два человека должны поменяться местами.

"Думаю, что потом будет ротация - Радуцкий станет министром, а Зоряна станет заместителем министра. Ему надо подготовиться, привести все свои дела по бизнесу. Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи", - добавил Давид Арахамия.

Сразу же после этого еще одна депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа уточнила, что Радуцкий в качестве председателя профильного комитета по вопросам здравоохранения хочет добиться одобрения пакета законов о медицинской реформе, а затем пойти в министерство его имплементировать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Давид Арахамия

Однако уже утром 31 августа сам новоизбранный председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг слова руководителя собственной фракции.

"Я не планирую быть министром через три месяца. Да, многие во фракции видят именно меня на этом посту. И именно это желание вчера выразил Арахамия. Мне приятно, но свою работу я вижу в парламенте", - написал Радуцкий.

Он похвалил Зоряну Скалецкую и добавил, что планирует остаться работать в парламенте.

Михаил Радуцкий до избрания депутатом был президентом частной клиники "Борис" и советником президента Владимира Зеленского. Считался одним из главных кандидатов на должность министра здравоохранения в новом правительстве.

BBC News Украина пытается получить комментарий по ситуации с ее возможным временным пребыванием в должности у самой Зоряны Скалецкой.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель фракции "Слуги Народа" заявил, что через три месяца министром здравоохранения станет Михаил Радуцкий. Тот отказывается

За несколько часов до назначения министром Зоряны Скалецкой в парламенте произошел скандал с смс-перепиской Радуцкого.

В разговоре с другим человеком Радуцкий написал, что "его человек - Зоряна Черненко (Скалецкая)".

В ответ на вопрос, может ли остаться Ульяна Супрун, он написал нецензурную брань.

Зоряна Скалецкая была главным экспертом медицинской группы реанимационного пакета реформ и экспертом Центра поддержки реформ при Кабмине.

Училась в Киево-Могилянской Академии, где и работала заместителем декана факультета правовых наук, а также в Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше.

Кроме того, Скалецкая возглавляла комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при министерстве здравоохранения Украины.

Медреформу, изменения в системе медицинского образования Скалецкая в целом поддерживает, называя это движением в правильном направлении, но при этом критикует то, каким образом эти изменения внедряются.

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