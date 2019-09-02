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В понедельник в Офисе президента прошла встреча Владимира Зеленского с новыми министрами, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов.

До последнего не было понятно, о чем пойдет речь во время собрания, но в итоге выяснилось: оно стало местом для озвучивания многочисленных распоряжений и обещаний.

Зеленский сразу же объяснил, в чем заключается цель встречи - зафиксировать основные приоритеты, цели и людей, которые будут нести ответственность за их выполнение.

"Сегодня у нас есть политическая воля президента, большинство в Раде, правительство, настроенное работать. Нет только одного - времени. Общество не будет снова ждать несколько лет, пока что-то в стране заработает", - сказал президент.

После этого слово ненадолго взял премьер-министр Алексей Гончарук, который в частности заявил, что главная цель правительства - рост экономики на 40% за пять лет и создание в Украине более 1 миллиона новых рабочих мест.

"Это очень амбициозная, но и вполне реалистичная задача", - заверил Гончарук.

"Задачи, сроки, ответственные"

Далее выступление продолжил Владимир Зеленский. Он озвучивал задачи власти на ближайшие месяцы в формате "цель, сроки реализации, ответственные за исполнение".

Ответственными за разработку тех или иных законопроектов чаще всего определялись премьер Алексей Гончарук и профильные министры, за одобрение - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатели профильных комитетов.

Вот список лишь части обещаний и поручений, которые сегодня дал Зеленский.

Внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2020 год. Срок - до 15 сентября.

Внести законопроект о рынке земли - до 1 октября. Ликвидация моратория на продажу земли - до 1 декабря.

Подготовка к масштабной приватизации. Первый конкурс должен быть проведен до 1 апреля 2020 года.

Перевод процедуры получения всех разрешительных документов в электронную форму - до конца года.

Снижение стоимости подключения к электрическим и газовым сетям для граждан - до 1 января.

Легализация игорного бизнеса и добычи янтаря: внести законопроекты до 1 октября, принять - до 1 января.

Создание условий для снижения кредитных ставок - до 1 октября.

Полный аудит госреестров, создание условий для проведения электронных выборов и переписи - до 1 декабря.

Создание службы финансовых расследований. Законопроект - до 1 октября, принять - до 1 декабря.

Усиление ответственности за теневое ведение хозяйства - до 1 декабря.

Принятие новой редакции Трудового кодекса - до 1 января.

Зеленский также напомнил свои слова о том, что нынешний состав парламента может просуществовать всего год, если будет работать неэффективно. По его словам, то же касается и всех должностных лиц.

Алексей Гончарук, в свою очередь, рассказал, что в ближайшие недели новое правительство сфокусируется на формировании эффективных команд в министерствах, внесении проекта госбюджета, а также на подготовке к визиту миссии МВФ и переговороам о транзите газа.

К концу месяца премьер обещает отчитаться перед парламентом о том, как Кабмин планирует воплощать в жизнь все озвученные цели.

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