Зеленский раздал задания: рынок земли, легализация добычи янтаря, дешевые кредиты
В понедельник в Офисе президента прошла встреча Владимира Зеленского с новыми министрами, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов.
До последнего не было понятно, о чем пойдет речь во время собрания, но в итоге выяснилось: оно стало местом для озвучивания многочисленных распоряжений и обещаний.
Зеленский сразу же объяснил, в чем заключается цель встречи - зафиксировать основные приоритеты, цели и людей, которые будут нести ответственность за их выполнение.
"Сегодня у нас есть политическая воля президента, большинство в Раде, правительство, настроенное работать. Нет только одного - времени. Общество не будет снова ждать несколько лет, пока что-то в стране заработает", - сказал президент.
После этого слово ненадолго взял премьер-министр Алексей Гончарук, который в частности заявил, что главная цель правительства - рост экономики на 40% за пять лет и создание в Украине более 1 миллиона новых рабочих мест.
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"Это очень амбициозная, но и вполне реалистичная задача", - заверил Гончарук.
"Задачи, сроки, ответственные"
Далее выступление продолжил Владимир Зеленский. Он озвучивал задачи власти на ближайшие месяцы в формате "цель, сроки реализации, ответственные за исполнение".
Ответственными за разработку тех или иных законопроектов чаще всего определялись премьер Алексей Гончарук и профильные министры, за одобрение - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатели профильных комитетов.
Вот список лишь части обещаний и поручений, которые сегодня дал Зеленский.
- Внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2020 год. Срок - до 15 сентября.
- Внести законопроект о рынке земли - до 1 октября. Ликвидация моратория на продажу земли - до 1 декабря.
- Подготовка к масштабной приватизации. Первый конкурс должен быть проведен до 1 апреля 2020 года.
- Перевод процедуры получения всех разрешительных документов в электронную форму - до конца года.
- Снижение стоимости подключения к электрическим и газовым сетям для граждан - до 1 января.
- Легализация игорного бизнеса и добычи янтаря: внести законопроекты до 1 октября, принять - до 1 января.
- Создание условий для снижения кредитных ставок - до 1 октября.
- Полный аудит госреестров, создание условий для проведения электронных выборов и переписи - до 1 декабря.
- Создание службы финансовых расследований. Законопроект - до 1 октября, принять - до 1 декабря.
- Усиление ответственности за теневое ведение хозяйства - до 1 декабря.
- Принятие новой редакции Трудового кодекса - до 1 января.
Зеленский также напомнил свои слова о том, что нынешний состав парламента может просуществовать всего год, если будет работать неэффективно. По его словам, то же касается и всех должностных лиц.
Алексей Гончарук, в свою очередь, рассказал, что в ближайшие недели новое правительство сфокусируется на формировании эффективных команд в министерствах, внесении проекта госбюджета, а также на подготовке к визиту миссии МВФ и переговороам о транзите газа.
К концу месяца премьер обещает отчитаться перед парламентом о том, как Кабмин планирует воплощать в жизнь все озвученные цели.