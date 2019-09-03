Рада сняла неприкосновенность с народных депутатов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент с трибуны парламента призвал депутатов "сделать то, что они обещали украинцам много лет"

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

За это решение проголосовали 373 парламентария: законопроект поддержали все фракции, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Законопроект №7203 был зарегистрирован еще в парламенте предыдущего созыва президентом Петром Порошенко.

Он предусматривает исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

При этом, в статье Конституции останется упоминание о том, что депутаты "не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

"Вечный двигатель политической жизни"

Перед голосованием с трибуны парламента перед депутатами выступил президент Владимир Зеленский, который сравнил годы дискуссий о снятии депутатской неприкосновенности с "вечным двигателем".

"Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда, - сказал Зеленский. - Украинские депутаты сделали гениальное открытие - изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам снова есть что обещать. Это работало последние 20 лет, но этому "гаджету" пора отправиться на свалку истории".

Копірайт зображення Unian Image caption Изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности поддержали 373 депутата

Президент заверил, что отмена неприкосновенности народных депутатов - это не подготовка к политическим преследованиям, а возможность не дать преступникам скрыться от ответственности.

"Депутаты не будут нести ответственности за голосование, за любые публичные выступления. Но если депутат сбивает человека, крышует добычу янтаря или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не "малина", где можно по пять лет прятаться под куполом".

"Сделайте то, что много лет обещали украинцам, - сказал Зеленский, обращаясь к депутатам. - Снятие неприкосновенности поддерживают 90% граждан. И я не советую вам проверять достоверность этих цифр вживую".

Критика законопроекта

На прошлой неделе во время голосования за законопроект в первом чтении его поддержали 363 народных избранника.

Несмотря на это, текст документа вызвал немало споров: критики настаивали, что Конституционный суд выразил к нему определенные замечания, и если их не учесть, то в будущем КС сможет признать одобренные изменения неконституционными.

С такими оговорками выступали, в частности, депутаты от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса", которые, хотя и проголосовали за закон в первом чтении, просили внести в него отдельные поправки.

В то же время представители "Слуги народа" уверяли, что замечания Конституционного суда являются несущественными и их можно не учитывать.

Кроме того, немалое количество депутатов высказывали опасения, что отмена депутатской неприкосновенности в будущем может стать инструментом для политических преследований парламентариев.

В пропрезидентской партии это отрицали, настаивая, что "все должны быть равны перед законом".

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