Рейтинг городов по качеству жизни: Киев в числе лидеров прогресса
Киев попал в список городов, которые за последние пять лет показали наибольший прогресс в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно составляет исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.
Кроме Киева, лидирующие позиции занимают Москва (Россия), Белград (Сербия), Абиджан (Кот-д'Ивуар) и Ханой (Вьетнам).
Впрочем, несмотря на ощутимый прогресс, в общем рейтинге городов украинская столица занимает лишь 117 место - это на одну ступеньку выше, чем в прошлом году. В 2015 году Киев находился на 132 месте.
"После мирных и демократических президентских и парламентских выборов мы повысили оценку стабильности в Киеве, что позволило ему немного улучшить свой общий результат", - говорят авторы рейтинга.
В то же время они отмечают, что, оценивая Киев, учитывали события на Востоке Украины, и это ощутимо повлияло на позицию украинской столицы в рейтинге.
Исследование The Economist Intelligence Unit оценивает качество жизни в 140 городах по различным показателям: в частности, по уровню политической и социальной стабильности, преступности, образования и доступа к медицинским услугам.
На первом месте нынешнего рейтинга, как и в прошлом году, оказался Вена (Австрия). Также в тройке лидеров - Мельбурн и Сидней (Австралия).
Рейтинг худших городов возглавляют Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).
Лучшие города по качеству жизни
- Вена (Австрия)
- Мельбурн (Австралия)
- Сидней (Австралия)
- Осака (Япония)
- Калгари (Канада)
- Ванкувер (Канада)
- Торонто (Канада)
- Токио (Япония)
- Копенгаген (Дания)
- Аделаида (Австралия)
Худшие города в мире для проживания
- Дамаск (Сирия)
- Лагос (Нигерия)
- Дакка (Бангладеш)
- Триполи (Ливия)
- Карачи (Пакистан)
- Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея)
- Хараре (Зимбабве)
- Дуала (Камерун)
- Каркас (Венесуэла)
Наибольший регресс в качестве жизни, сообщают в The Economist Intelligence Unit, за последние пять лет продемонстрировали Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).
Весной этого года свой рейтинг городов по качеству жизни также обнародовала американская консалтинговая компания Mercer. В нем Киев занял 176 место из свыше 200.
Лучшим городом по качеству жизни авторы так же признали Вену (Австрия). На второй и третьей позициях оказались Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада).