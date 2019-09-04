Рейтинг городов по качеству жизни: Киев в числе лидеров прогресса

  • 4 сентября 2019
Киев Копірайт зображення Getty Images

Киев попал в список городов, которые за последние пять лет показали наибольший прогресс в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно составляет исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.

Кроме Киева, лидирующие позиции занимают Москва (Россия), Белград (Сербия), Абиджан (Кот-д'Ивуар) и Ханой (Вьетнам).

Впрочем, несмотря на ощутимый прогресс, в общем рейтинге городов украинская столица занимает лишь 117 место - это на одну ступеньку выше, чем в прошлом году. В 2015 году Киев находился на 132 месте.

"После мирных и демократических президентских и парламентских выборов мы повысили оценку стабильности в Киеве, что позволило ему немного улучшить свой общий результат", - говорят авторы рейтинга.

В то же время они отмечают, что, оценивая Киев, учитывали события на Востоке Украины, и это ощутимо повлияло на позицию украинской столицы в рейтинге.

Исследование The Economist Intelligence Unit оценивает качество жизни в 140 городах по различным показателям: в частности, по уровню политической и социальной стабильности, преступности, образования и доступа к медицинским услугам.

На первом месте нынешнего рейтинга, как и в прошлом году, оказался Вена (Австрия). Также в тройке лидеров - Мельбурн и Сидней (Австралия).

Рейтинг худших городов возглавляют Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).

Лучшие города по качеству жизни

  • Вена (Австрия)
  • Мельбурн (Австралия)
  • Сидней (Австралия)
  • Осака (Япония)
  • Калгари (Канада)
  • Ванкувер (Канада)
  • Торонто (Канада)
  • Токио (Япония)
  • Копенгаген (Дания)
  • Аделаида (Австралия)
Копірайт зображення Getty Images
Image caption Второй раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни

Худшие города в мире для проживания

  • Дамаск (Сирия)
  • Лагос (Нигерия)
  • Дакка (Бангладеш)
  • Триполи (Ливия)
  • Карачи (Пакистан)
  • Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея)
  • Хараре (Зимбабве)
  • Дуала (Камерун)
  • Каркас (Венесуэла)

Наибольший регресс в качестве жизни, сообщают в The Economist Intelligence Unit, за последние пять лет продемонстрировали Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).

Весной этого года свой рейтинг городов по качеству жизни также обнародовала американская консалтинговая компания Mercer. В нем Киев занял 176 место из свыше 200.

Лучшим городом по качеству жизни авторы так же признали Вену (Австрия). На второй и третьей позициях оказались Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада).

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