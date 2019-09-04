Рейтинг городов по качеству жизни: Киев в числе лидеров прогресса

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Киев попал в список городов, которые за последние пять лет показали наибольший прогресс в Глобальном индексе качества жизни, который ежегодно составляет исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.

Кроме Киева, лидирующие позиции занимают Москва (Россия), Белград (Сербия), Абиджан (Кот-д'Ивуар) и Ханой (Вьетнам).

Впрочем, несмотря на ощутимый прогресс, в общем рейтинге городов украинская столица занимает лишь 117 место - это на одну ступеньку выше, чем в прошлом году. В 2015 году Киев находился на 132 месте.

"После мирных и демократических президентских и парламентских выборов мы повысили оценку стабильности в Киеве, что позволило ему немного улучшить свой общий результат", - говорят авторы рейтинга.

В то же время они отмечают, что, оценивая Киев, учитывали события на Востоке Украины, и это ощутимо повлияло на позицию украинской столицы в рейтинге.

Исследование The Economist Intelligence Unit оценивает качество жизни в 140 городах по различным показателям: в частности, по уровню политической и социальной стабильности, преступности, образования и доступа к медицинским услугам.

На первом месте нынешнего рейтинга, как и в прошлом году, оказался Вена (Австрия). Также в тройке лидеров - Мельбурн и Сидней (Австралия).

Рейтинг худших городов возглавляют Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).

Лучшие города по качеству жизни

Вена (Австрия)

Мельбурн (Австралия)

Сидней (Австралия)

Осака (Япония)

Калгари (Канада)

Ванкувер (Канада)

Торонто (Канада)

Токио (Япония)

Копенгаген (Дания)

Аделаида (Австралия)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Второй раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни

Худшие города в мире для проживания

Дамаск (Сирия)

Лагос (Нигерия)

Дакка (Бангладеш)

Триполи (Ливия)

Карачи (Пакистан)

Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея)

Хараре (Зимбабве)

Дуала (Камерун)

Каркас (Венесуэла)

Наибольший регресс в качестве жизни, сообщают в The Economist Intelligence Unit, за последние пять лет продемонстрировали Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).

Весной этого года свой рейтинг городов по качеству жизни также обнародовала американская консалтинговая компания Mercer. В нем Киев занял 176 место из свыше 200.

Лучшим городом по качеству жизни авторы так же признали Вену (Австрия). На второй и третьей позициях оказались Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада).

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